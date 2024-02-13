Xiaomi 14 Ultra renk seçenekleri ve bellek yapılandırması ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi çok yakında büyük bir etkinlikle karşımıza çıkacak. Xiaomi’nin Çin’de gerçekleştireceği lansmanda şirketin bir dizi yeni ürününe yer verilecek. Üst seviye tablet cihazı Xiaomi Pad 6S Pro ve Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobili SU7’nin duyurulacağı organizasyonda aynı zamanda geçtiğimiz aylarda duyurulan Xiaomi 14 ve 14 Pro’nun en gelişmiş sürümü olan Xiaomi 14 Ultra da tanıtılacak.

Titanyum malzeme seçeneğine sahip olacak cihaz, son derece yüksek bir dayanıklılık oranı sunacak. Üst segment donanımıyla 2024’ün en iyi Android telefonları arasında yerini alması muhtemel görünen Xiaomi 14 Ultra modelinin renk seçenekleri ortaya çıktı. Aynı zamanda heyecanla beklenen cihazın bellek yapılandırması hakkında da soru işaretleri kapandı.

Xiaomi 14 Ultra renk seçenekleri belli oldu

Weibo’dan gelen bilgilere göre üç renk seçeneği ile karşımıza çıkacak Xiaomi 14 Ultra modeli 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanıyla raflarda boy gösterecek. Üç farklı bellek yapılandırmasına sahip olacak cihaz, aşağıdaki konfigürasyonlarda alıcılara hitap edecek:

12 GB RAM kapasitesi + 256 GB dahili depolama alanı

16 GB RAM kapasitesi + 512 GB dahili depolama alanı

16 GB RAM kapasitesi + 1 TB dahili depolama alanı

Üst düzey özelliklere sahip olması beklenen Xiaomi 14 Ultra, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama desteğiyle birlikte beyaz, mavi ve özel titanyum sürüm olmak üzere toplamda üç farklı renk seçeneğiyle satılacak. Beyaz versiyonda telefonun zarif yapısı öne çıkarken; mavi seçenekte ise parlak ve göz alıcı bir görünüme ulaşılacak. Son sırada yer alan titanyum sürümüyse hem dayanıklılık hem de şıklık konusunda rakiplerinin önüne geçecek. Fakat elbette ki bu seçeneğin daha pahalı olacağını hatırlatmakta yarar var.

Çok yakında piyasaya çıkacak Xiaomi 14 Ultra modeli 16 GB RAM kapasitesi ve 1 TB dahili depolama alanına sahip sürümüyle 7 bin 299 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 31 bin TL) fiyat etiketiyle listelenecek. Fakat telefonun titanyum sürümü 7 bin 799 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 33 bin 500 TL) karşılığında elde edilebilecek.

Lansman için geri sayım başladı

Şirket, 22 Şubat tarihinde Çin’de gerçekleştireceği lansman etkinliğinde Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi Pad 6S Pro ve Xiaomi SU7 başta olmak üzere yeni ürünleriyle karşımıza çıkacak. 25 Şubat’ta ise MWC 2024 etkinliğinde Xiaomi 14 serisi nihayet küresel pazara giriş yapacak.