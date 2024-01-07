Xiaomi 14 Ultra görüntüleri ortaya çıktı

Xiaomi 14 serisi genişlemeye devam ediyor. Kısa süre önce şirket, Çin pazarında Xiaomi 14 ve 14 Pro modellerini piyasaya sürmüştü. HyperOS arayüzüne sahip olan ve Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 çipini alan ilk cihazlar olma unvanını elde eden cihazlar, çok yakında ailenin en güçlü seçeneğini karşılayacak. Şirketin yakın zamanda duyuracağı tahmin edilen Xiaomi 14 Ultra modeli ilk kez kanlı canlı bir şekilde ortaya çıktı.

Xiaomi’nin yeni performans canavarı telefonu için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen cihaz, ilk defa Çin pazarında piyasaya çıkacak. İlerleyen süreçte ise modelin Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında raflarda boy göstermeye başlayacağı tahmin ediliyor. 2024’ün en güçlü Android telefonları arasında rekabet edecek cihazla alakalı şimdi daha ayrıntılı fikirlere sahip olacağımız ilk görüntüler geldi.

Xiaomi 14 Ultra nasıl görünecek? İşte tasarımı

MySmartPrice tarafından aktarılan bilgilere göre Jim Zhang tarafından sızdırılan yeni görüntüler, beklenen cihazın prototipi olarak karşımıza çıkıyor. Görüntülerde Xiaomi 14 Ultra’nın yanında ayrıca bir de Xiaomi 14 Pro’nun yer alması dikkatlerden kaçmıyor.

Sızdırılan görüntülerde yeni performans canavarı telefon, üst düzey bir optik yakınlaştırma deneyimi için gelişmiş bir telefoto lense sahip olabileceğini gösteriyor. Fotoğraflarda cihazla alakalı mobil fotoğrafçılık üzerine çeşitli testler gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Dolayısıyla cihazın yanında Xiaomi 14 Pro’nun da yer alması, yeni modelin bu cihaza göre çok daha iddialı ve ayırt edilebilir bir kamera performansına sahip olabileceğinin ipuçlarını veriyor.

Mart-Nisan döneminde duyurulacak

Şirket, Xiaomi 13 serisini Aralık 2022’de piyasaya sürmüş, 2023’ün Nisan ayında ise serinin Ultra modelini duyurmuştu. Muhtemelen benzer bir durum bu sene de yaşanacak. Aralık ayında Çin’de tanıtılan Xiaomi 14 ve 14 Pro modelleri ilgi odağı haline geldi. Mart-Nisan döneminde ise markanın Xiaomi 14 Ultra’yı tanıtacağı tahmin ediliyor.

İddialara göre şık tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplayacak Xiaomi 14 Ultra modeli, gelişmiş kamerasıyla da fark yaratacak. Tahminler doğrultusunda model, optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip olan 50 MP Sony LYT-900 ana kamera, 50 MP periskop lens, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP telefoto lensten oluşan dörtlü bir kamera setiyle karşımıza çıkacak. Bu sayede cihaz, mobil fotoğrafçılar için en iyi telefonlar arasında pazarda kıyasıya bir rekabet gösterecek.