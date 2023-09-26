Xiaomi 13T ve 13T Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Çinli teknoloji devi vXiaomi bugün Almanya’nın Berlin kentinde düzenlediği lansman etkinliğinde Xiaomi 13T ve 13T Pro modellerini hayranları karşısına çıkardı. Birinci sınıf kaplamayla gelen, şık bir tasarım sunan ve güçlü bir donanıma ev sahipliği yapan ürün, rekabetçi fiyat etiketiyle de dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonları, Leica ile iş birliği içerisinde geliştirilen kameralarıyla mobil fotoğrafçılar için olağanüstü bir deneyim vaat ediyor. 144 Hz ekran yenileme hızına ev sahipliği yapan modeller, şimdiden tüm gözleri üzerine çekmeyi başarmış durumda. Modellerin MediaTek imzalı gelişmiş çiplerden güç aldığı görülürken, serinin en güçlü seçeneği olan 13T Pro’nun Redmi K60 Ultra‘nın global versiyonu olduğu da dikkatlerden kaçmadı. İşte serinin teknik özellikleri ve fiyatları…

Uzun süredir beklenen Xiaomi 13T serisi piyasaya çıktı

Xiaomi 13 Pro modeline benzer bir tasarım ile karşımıza çıkan seri, cam kaplamalı birinci sınıf yapıyı benimsiyor. Son derece zarif ve benzersiz bir tasarıma ev sahipliği yapan model, hafif ve ince yapısıyla da dikkat topluyor. Su ve toza karşı dayanıklılık için ise IP68 sertifikasından yararlanılıyor.

6,67 inç AMOLED CrystalRes ekranla gelen Xiaomi 13T serisi, 144 Hz yenileme hızı ile olağanüstü akıcı bir deneyim sunuyor. HDR10+ desteğine sahip cihaz, 2.600 nit maksimum parlaklık ve Corning Gorilla Glass cam koruma teknolojisinden yararlanılıyor.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8200 Ultra, Xiaomi 13T’ye güç veriyor. 13T Pro cihazı ise daha önce Redmi K60 Ultra’da da görme şansına sahip olduğumuz Dimensity 9200 Plus çipiyle yüksek bir performansa kapı aralıyor. Serinin standart modeli 12 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 dahili depolama alanı sunuyor. 13T Pro’da 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar USF 4.0 depolamaya yer veriliyor.

Xiaomi yeni akıllı telefon ailesinde Leica ile iş birliğine devam ediyor. Her iki cihazda da f/1.9 diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 MP ana kamera bulunuyor. Buna ek olarak 50 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı lensten yararlanılıyor. Ön kısımda ise 20 MP selfie kamerası bulunuyor.

Her iki modelde de 5.000 mAh pil kapasitesi yer alırken, şarj hızları konusunda farklılıklar bulunuyor. Standart modelde 67 watt hızlı şarj desteği bulunurken, yüzde 0’dan yüzde 100’e yalnızca 42 dakikada ulaşılabiliyor. Pro modelinde ise 120 watt hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 100’e sadece 19 dakikada erişilebiliyor.

Xiaomi 13T özellikleri

Boyutlar: 162,2 x 75,7 x 8,49 mm

162,2 x 75,7 x 8,49 mm Ağırlık: 193 gram

193 gram Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED CrystalRes ekran, 144 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 8200 Ultra

GPU: Mali-G610 MC6 GPU

RAM kapasitesi: 8 GB veya 12 GB LPDDR5 RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB UFS 3.1 dahili depolama

Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 50 MP sensörlü telefoto lens ve 12 MP sensörlü ultra geniş lens

Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 6, USB-C bağlantı noktası, e kran altı parmak izi okuyucu ve IP68 sertifikası

Pil kapasitesi: 67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14 kullanıcı arayüzü

Xiaomi 13T Pro özellikleri

Boyutlar: 162,2 x 75,7 x 8,49 mm

162,2 x 75,7 x 8,49 mm Ağırlık: 206 gram

206 gram Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED CrystalRes ekran, 144 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 9200 Plus

GPU: Arm Immortalis-G715 GPU

RAM kapasitesi: 12GB veya 16GB 24GB LPDDR5X RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.0 depolama

Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 50 MP sensörlü telefoto lens ve 12 MP sensörlü ultra geniş lens

Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 6, USB-C bağlantı noktası, e kran altı parmak izi okuyucu ve IP68 sertifikası

Pil kapasitesi: 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14 kullanıcı arayüzü

Xiaomi 13T serisi fiyatları

Xiaomi’nin yeni akıllı telefonları Avrupa pazarına yeşil, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Siyah renk seçeneğinde vegan deri kaplama kullanılıyor.

Xiaomi 13T’nin fiyatı 8 GB RAM ve 256 GB depolama opsiyonuyla 650 Euro’dan (vergiler hariç yaklaşık 18 bin 750 TL) raflara gelecek. Xiaomi 13T Pro fiyatı ise 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla 800 Euro (vergiler hariç yaklaşık 23 bin TL) karşılığında satılacak.