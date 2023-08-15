24 GB RAM’li Redmi K60 Ultra tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 14 Ağustos’ta gerçekleştirdiği etkinliğinde pek çok yeni ürünüyle karşımıza çıktı. Uzun zamandır merakla beklenen katlanabilir akıllı telefonu Xiaomi Mix Fold 3 modelini kullanıcılarıyla buluşturan firma, tam 24 GB RAM’e sahip olan Redmi K60 Ultra modelini de piyasaya sürdü.

Gerek tasarımı gerekse donanımsal özellikleriyle aynı segmentteki amiral gemisi rakipleriyle yarışır hale gelen Redmi K60 Ultra, geçtiğimiz yıl satışa sunulan Redmi K50 Ultra’nın devamı niteliğinde bulunuyor. Küresel pazarda Xiaomi 13T Pro olarak karşımıza çıkacak olan akıllı telefon ilk etapta ise Çin pazarına özel olacak. Peki Redmi K60 Ultra neler sunuyor?

Redmi K60 Ultra özellikleri

Ekran: 6.67 inç, AMOLED, 1.5K çözünürlük, 144 Hz, HDR10+, 2600 nit’e kadar parlaklık

6.67 inç, AMOLED, 1.5K çözünürlük, 144 Hz, HDR10+, 2600 nit’e kadar parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+

MediaTek Dimensity 9200+ Bellek: 12 GB, 16 GB veya 24 GB RAM

12 GB, 16 GB veya 24 GB RAM Dahili hafıza: 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı Arka kamera: 50 Megapiksel Sony IMX 800 ana kamera (8K 24FPS kayıt yapabiliyor) + 8 Megapiksel geniş açılı lens + 2 Megapiksel makro kamera

50 Megapiksel Sony IMX 800 ana kamera (8K 24FPS kayıt yapabiliyor) + 8 Megapiksel geniş açılı lens + 2 Megapiksel makro kamera Ön kamera: 20 Megapiksel (f/2.0) selfie kamerası

20 Megapiksel (f/2.0) selfie kamerası Pil: 5.000 mAh (120W’a kadar hızlı şarj)

5.000 mAh (120W’a kadar hızlı şarj) Ekstralar: 5G bağlantı, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C

5G bağlantı, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14 kullanıcı arayüzü

Redmi K60 Ultra oldukça etkileyici bir ekranla karşımıza çıkıyor. 6,67 inç büyüklüğünde OLED bir panele sahip olan akıllı telefon, 1440 x 3200 piksel 1,5K çözünürlüğü ve 144 Hz yenileme hızıyla son derece kaliteli ve akıcı bir deneyimi kullanıcılarıyla buluşturuyor. Ayrıca Corning Gorilla Glass Victus koruma teknolojisi sayesinde darbelere karşı dayanıklı hale gelen bu panel, 2600 nit’e kadar parlaklık seviyesine de ulaşabiliyor.

Gücünü 4nm fabrikasyon sürecinden geçen MediaTek Dimensity 9200+ yonga setinden alan Redmi K60 Ultra, öte tarafta 24 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS4.0 depolama seçeneğini de bünyesinde barındırıyor. Android 13 tabanlı MIUI 14 kullanıcı arayüzüyle desteklenen cihaz, Xiaomi’nin Surge P1 Hızlı Şarj teknolojisini temel alan 120W’a kadar hızlı şarj destekli 5,000 mAh bataryayı da içerisinde bulunduruyor.

Kamera konusunda da iddialı olan Xiaomi telefonu, arka tarafta bir adet 50 Megapiksel Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) özellikli Sony IMX 800 ana kameraya, bir adet 8 Megapiksel geniş açılı kameraya ve son olarak da 2 Megapiksel makro sensöre ev sahipliği yaparken; ön tarafında ise bir adet 20 Megapiksel selfie kamerasına yer veriyor.

Redmi K60 Ultra fiyatı

Yeşil, Siyah ve Beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak olan Redmi K60 Ultra’nın fiyatı Xiaomi’nin etkinliğinde resmen duyuruldu. 12 GB RAM + 256 GB depolamalı sürüm için 360 dolar, 16 GB RAM + 256 GB depolamalı versiyonu için 385 dolar, 16 GB RAM + 512 GB sürümü için de 400 dolar fiyat belirlendi. Ayrıca 16 GB RAM + 1 TB depolama sürümünün 455 dolara satılacağı açıklandı. 24 GB RAM’li modeli ise 495 dolar fiyat etiketine sahip olacak.