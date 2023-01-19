Xiaomi 13, en parlak ekranlı Android telefon oldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz ay ilk olarak kendi ülkesinde Xiaomi 13 cihazını piyasaya sürdü. Şık bir tasarıma sahip olan cihaz, şimdilik yalnızca Çin’de satılsa da çok yakında küresel pazarda boy göstermeye başlayacak. Güçlü bir donanıma ev sahipliği yapan model, henüz oldukça kısa bir süredir raflarda yer almasına rağmen adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Etkileyici bir ekran deneyimi sunan modelin önemli bir başarıya imza attığı öğrenildi.

Xiaomi 13, Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar arasında en parlak ekran rekorunu elde etti. Çinli firmanın ulaştığı bu başarı, 1.900 nit maksimum parlaklık ile sağlandı. Xiaomi CEO’su Lei Jun, şirketin ulaşmış olduğu bu başarıyı sosyal medya platformları hesapları üzerinden hayranlarına duyurdu.

Xiaomi 13, Galaxy S22 Ultra’nın rekorunu elinden aldı

Xiaomi 13’ün ulaşmış olduğu ekran parlaklığı rekoru, şimdiye kadar Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un elindeydi. Şirket, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Samsung Galaxy S22 Ultra modelinde 1.750 nit en yüksek parlaklık seviyesini gördü. Fakat artık birincilik unvanı el değiştirdi.

iOS cihazlarında ise maksimum parlaklık rekoru Apple’ın geçtiğimiz yılın eylül ayında piyasaya çıkardığı iPhone 14 Pro modeline ait. Son derece şık bir tasarıma ev sahipliği yapan cihaz, özellikleriyle de dikkat topladı. Cihazda 2.000 nit maksimum parlaklık sunuldu.

1.900 nit parlaklık seviyesi sayesinde Android telefonlar arasında zirveye çıkan Xiaomi 13 modeli, bu maksimum sınıra ekranın yalnızca belirli noktalarında ulaşabiliyor. Cihaz, markaya göre önceki nesillere kıyasla yüzde 22 oranında enerji tasarrufu sağlıyor. Markanın en güncel alt tabaka teknolojilerini içeren Samsung’un yeni AMOLED E6 ekranıyla gelen telefon, bir önceki nesil olan E5’e göre yaklaşık 900 nit, E4’e göreyse 1.100 nit daha fazla parlaklık kazandırıyor.

Samsung çok yakında Xiaomi 13’e kaybettiği ‘maksimum ekran parlaklığı’ rekorunu yeniden elde edebilir. Şirket, CES 2023 etkinliğinde sunduğu bir OLED ekranla 2.000 nit parlaklığı gördü. Bu ekranın şubat ayında piyasaya çıkacak olan Galaxy S23 Ultra modelinde yer alacağı öne sürülüyor.

Xiaomi 13’ün küresel sürümü yakında çıkacak

Aralık 2021’de Çin pazarı için duyurulan Xiaomi 13 serisi, iddialara göre Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2023 etkinliğinde küresel sürüme kavuşacak. Standart versiyonla birlikte Xiaomi 13 Pro ve 13 Ultra’nın da duyurulması bekleniyor.

6,36 inç OLED ekranla gelen Xiaomi 13’te 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ ve Dolby Vision özellikleri yer alıyor. 1080 x 2400 piksel çözünürlükle gelen cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) işlemciyle güçlendiriliyor. Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemiyle çalışan modelde 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı ile 8 GB ve 12 GB RAM kapasitesi eşleştiriliyor.

50 MP ana kamerayla gelen Xiaomi 13’te 10 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı lense yer veriliyor. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası bulunuyor. Ekran altı parmak izi yaratıcısı sunan cihazda 4500 mAh pil kapasitesi yer alıyor. 65 watt hızlı şarj desteği sayesinde tam 38 dakikada yüzde 100 doluma ulaşılıyor. Telefon Çin’de yaklaşık 550 Euro fiyat etiketiyle listeleniyor.