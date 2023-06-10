Porsche’nin 75. yılı için Xbox Series X’ten özel tasarım

Almanya merkezli dünyaca ünlü spor araba markası Porsche bu sene 75. yılını kutluyor. Yıl dönümü için şirket, Forza serisi ile oyun dünyasına damga vuran Xbox markasıyla özel bir anlaşma gerçekleştiriyor. Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu olan Xbox Series X, 75. yaşı için sınırlı sayıda üretilen özel bir Porsche sürümüne sahip olacak.

Summer Games Fest organizasyonunun açılış etkinliği sırasında iki şirket, Porsche x Xbox Series X adlı özel sürümü duyurdu. Fakat ne yazık ki sınırlı sayıda üretilecek olan bu versiyonu pek de kolay bir şekilde elde etmeniz mümkün olmayacak. Şirket, kimlerin bu fırsattan yararlanabileceği ile ilgili merak edilen tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar…

Porsche temalı Xbox Series X yalnızca 75 adet üretildi

Rengarenk çizgili deseni ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran özel üretim Xbox Series X modeli, ne yazık ki mağazalarda ya da internet üzerinden genel siparişe açılmayacak. Gerçekleştirilen bu iş birliği, satışa sunulmayacak olan yalnızca 75 kopyadan ibaret olarak duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre kullanıcılar, Xbox’ın oluşturduğu internet sitesi üzerinden çekilişe katılım sağlayabilecek. Şirketin sitede yayınladığı açıklama metni ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Porsche , 75 yıldır hayalleri hayata geçirmenin amansız arayışıyla beslendi. Bu arayışı kutlamak için Xbox, Porsche’nin 75 yıllık hikayeli tarihinin en büyük yarış renklerinden ilham alan özel tasarımlara sahip 75 adet sınırlı sayıda Xbox Series X konsolu ve denetleyicisi yarattı.”

Yalnızca 75 adet üretilecek olan Porsche temalı Xbox Series X, şirketin yeni açtığı internet sitesinde, 6 konsoldan oluşan bir hediye ile sahiplerini bulacak. Açıklanan bilgiler doğrultusunda 18 yaşından küçük bireylerin çekilişe katılması mümkün olmayacak. Öte yandan sadece Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Almanya’da ikamet eden kişiler bu fırsattan faydalanabilecek. Ne yazık ki Türkiye’den çekilişe dahil olmak mümkün olmayacak.

Şirket, 75 adet üretilen konsoldan yalnızca 6 tanesini çekiliş ile dağıtacak. Fakat diğer kopyaların nasıl dağıtılacağı ya da ne olacağı henüz maalesef ki açıklanmadı. Konsol tanıtımı sırasında sunucu Geoff Keighley, farklı platformlarda daha fazla hediye fırsatı olacağından söz etti. Son olarak gerçekleşen çekilişin 1 Ekim’e kadar başvuruya açık olacağını da eklemekte yarar var.