Forza Horizon 5, 30 milyon oyuncuyu geride bıraktı

Playground Games tarafından geliştirilen ve 2021 yılında Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox Cloud Gaming ve Microsoft Windows platformlarında yayınlanan Forza Horizon 5, serinin en başarılı oyunlarından biri olarak öne çıkıyor. Açık dünya ortamında oyuncuların eşsiz bir yarış deneyimine sahip olduğu yapım, Meksika’nın zengin ve çeşitli coğrafyasında sürükleyici bir macera sunuyor.

Her geçen gün daha fazla oyuncuyu bünyesine katarak hızla büyümeye devam eden oyun, ezici bir çoğunlukla olumlu tepkiler toplayarak adından sıkça söz ettirmeyi sürdürüyor. Yoğun bir ilgiyle rekorlar kıran bu yapım, henüz lansman haftasında 10 milyon oyuncuya ulaşmıştı. Elbette ki bu başarıda, yapımın erken erişim aşamasında gördüğü ilgi de büyük bir rol oynuyordu. Gelen son haberler ise oyunun 30 milyon kullanıcıyı geride bıraktığını gösterdi.

Forza Horizon 5 hızla büyümeye devam ediyor

Idle Sloth tarafından Twitter’dan aktarılan bilgilere göre Forza Horizon 5 oyunu toplamda 30 milyon oyuncuyu geride bırakarak yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Ancak bu sayının aktif oyuncuları değil, tüm zamanların oyuncu sayısını içerdiğinin altı çizildi. Yine de bu etkileyici bir başarı olarak değerlendirilirken; özellikle de oyunun şu anda Xbox Game Pass platformunda mevcut olduğunu, yani çoğu oyuncunun satış rakamlarına yansımadığını hatırlatmakta fayda var.

Henüz piyasaya çıktığı ilk günden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaşan oyun, kısa sürede etkileyici bir başarıya imza attı. Serideki bir önceki oyun olan Forza Horizon 4’ten üç kat daha fazla eşzamanlı oyuncu ile zirveyi gören oyunun 10 milyon kullanıcıya ulaşması yaklaşık yedi ay sürdü. 30 milyonluk oyuncu sayısı ise on bir ay gibi bir süre içerisinde gerçekleşti.

Forza Horizon 5 son zamanlarda yeni güncellemeler ile hayranlarını mutlu etmeye devam ediyor. Oyun için yeni pistler, araçlar, modlar ve özelleştirme seçenekleri ekleyen Rally Adventure adlı DLC paketi ilgiyle karşılandı. Bu paket, oyunu daha da genişleterek oyuncular için heyecan verici bir soluk olarak değerlendirildi.

Forza Horizon 5 şu anda Steam platformu üzerinden standart paketi ile 599 TL karşılığında satın alınabilir. Deluxe ve Premium paketleri ise sırasıyla 799 TL ve 999 TL’den listeleniyor. Ancak Xbox Game Pass ve PC Game Pass aboneleri oyuna herhangi bir ek ücret ödemeden erişim sağlayabiliyor.

Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi : Windows 10 versiyon 15063.0 ya da daha iyisi

: Windows 10 versiyon 15063.0 ya da daha iyisi İşlemci : Intel i5-4460 ya da AMD Ryzen 3 1200

: Intel i5-4460 ya da AMD Ryzen 3 1200 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GTX 970 ya da AMD RX 470

: Nvidia GTX 970 ya da AMD RX 470 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 110 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri: