X (Twitter) video konferans özelliği ile Zoom’a rakip olacak

Popüler sosyal medya uygulaması X (eski adıyla Twitter) son yeniliği ile Google Meet, Microsoft Teams ve Zoom gibi platformlar ile rekabet edecek yeni video konferans özelliğini test etmeye başladı. Çok yakında kullanıcıların X’te görüntülü toplantılar düzenleme şansına sahip olabileceği aktarıldı. Ortaya çıkan bu dikkat çekici bilgi, X’in geliştiricileri arasında yer alan Chris Park tarafından duyuruldu.

Chris Park’ın açıkladığı bilgilere göre platform çok yakında video konferans desteğiyle kullanıcılarına daha geniş çaplı bir hizmet vermeye başlayacak. TechCruch’ın haberine göre şimdiden büyük bir heyecanla karşılanan bu özellik gelişmiş araçlara sahip olacak. Kimin konuştuğunu düzeltmek ve birisi konuşmaya girdiğinde ya da sohbetten çıktığında gönderilen bildirimleri iyileştirmek gibi araçlarla beraber kullanıcılara kapsamlı bir deneyim sağlanacak.

Elon Musk daha önce yapmış olduğu açıklamada X’in bir “super app” haline gelmesini amaçladığını ifade etmişti. Yalnızca bir sosyal medya platformu değil, aynı zamanda finans ve diğer hizmetler için de kullanılabilecek bir mecra yaratmayı hayal eden Musk’ın hedefleri emin adımlarla ilerliyor. X platformuna gelecek video konferans özelliğinin de bu bağlamda hayata geçirildiği düşünülüyor.

First ever 𝕏 Conference meeting with some of my great @X and @XDevelopers teammates.

Already a really strong alternative to Google Hangouts, Zoom, AWS Chime, and certainly… Microsoft Teams 🤠

Minimal feedback that is likely coming:

– better vis or notification when someone… pic.twitter.com/FJ252w6m4C

— Chris Park (@chrisparkX) August 23, 2024