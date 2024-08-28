X (Twitter) video konferans özelliği ile Zoom’a rakip olacak

Popüler sosyal medya uygulaması X (eski adıyla Twitter) son yeniliği ile Google Meet, Microsoft Teams ve Zoom gibi platformlar ile rekabet edecek yeni video konferans özelliğini test etmeye başladı. Çok yakında kullanıcıların X’te görüntülü toplantılar düzenleme şansına sahip olabileceği aktarıldı. Ortaya çıkan bu dikkat çekici bilgi, X’in geliştiricileri arasında yer alan Chris Park tarafından duyuruldu.

Chris Park’ın açıkladığı bilgilere göre platform çok yakında video konferans desteğiyle kullanıcılarına daha geniş çaplı bir hizmet vermeye başlayacak. TechCruch’ın haberine göre şimdiden büyük bir heyecanla karşılanan bu özellik gelişmiş araçlara sahip olacak. Kimin konuştuğunu düzeltmek ve birisi konuşmaya girdiğinde ya da sohbetten çıktığında gönderilen bildirimleri iyileştirmek gibi araçlarla beraber kullanıcılara kapsamlı bir deneyim sağlanacak.

X bir “super app” olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Elon Musk daha önce yapmış olduğu açıklamada X’in bir “super app” haline gelmesini amaçladığını ifade etmişti. Yalnızca bir sosyal medya platformu değil, aynı zamanda finans ve diğer hizmetler için de kullanılabilecek bir mecra yaratmayı hayal eden Musk’ın hedefleri emin adımlarla ilerliyor. X platformuna gelecek video konferans özelliğinin de bu bağlamda hayata geçirildiği düşünülüyor.

First ever 𝕏 Conference meeting with some of my great @X and @XDevelopers teammates. Already a really strong alternative to Google Hangouts, Zoom, AWS Chime, and certainly… Microsoft Teams 🤠 Minimal feedback that is likely coming:

– better vis or notification when someone… pic.twitter.com/FJ252w6m4C — Chris Park (@chrisparkX) August 23, 2024

P4mui adlı bir uygulama geliştiricisi, iOS için X uygulamasının 10.56 sürümünde hala geliştirme aşamasında olan video konferans özelliğini tespit etti. Bununla ilgili paylaşılan tanıtım videosunda, kullanıcıların bir görüntülü görüşme başlatıp hemen katılmanın ya da daha sonra katılmak için bir bağlantı oluşturmanın mümkün olacağını gözler önüne seriyor.

Vous allez également pouvoir créer une conférence en cherchant l’option par ici sur iOS — X 10.56 Hey @xDaily @HXMnCK https://t.co/bOIjT4rxgw pic.twitter.com/QsKyuio6Zl — P4mui  (@P4mui) August 26, 2024

Nima Owji adlı bir X kullanıcısı ise toplantıyı oluşturan kişi tarafından gönderilen bir kod kullanılarak konferanslara erişmenin mümkün olacağını tespit etti. Owji’nin konuya ilişkin paylaşmış olduğu görüntüyü aşağıdan inceleyebilirsiniz:

Şu anda ne yazık ki video konferans özelliğinin resmi olarak ne zaman başlatılacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte beklenen yeni özelliğin kaç maksimum katılımcı sayısını destekleyeceği gibi merak edilen birçok detay da belirsizliğini korumaya devam ediyor. Ayrıca bu özellikten tüm kullanıcıların mı yoksa yalnızca X Premium abonelerinin mi yararlanabileceği şu anda maalesef soru işareti olarak kalıyor.