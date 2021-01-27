Windows sistem seslerini akapella yapan Koreli grupla tanışın

Popüler işletim sistemi Windows‘ta çeşitli işlemlerin ardından çıkan sistem seslerine hepimiz aşinayız. Artık bir klasik haline gelen sesler bu kez farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Ariana Grande’nin “Positions” adlı şarkısı gibi daha önceden yapmış olduğu başarılı akapella (a capella) cover’ları ile tanınan “Maytree” isimli Koreli grup, bu kez Windows’un sistem seslerinin akapella versiyonu ile karşımıza çıkıyor.

Grup, Windows XP açılış-kapanış sesi, USB cihazı takma-çıkarma sesi, geri dönüşüm kutusunu boşaltma sesi gibi Windows’un çeşitli sürümlerine ait sistem seslerini kendi sesleri ile yani akapella tarzıyla seslendiriyor. Çıkartılan seslerin orijinaliyle neredeyse aynı olması ise izleyenleri şaşırtıyor.

Maytree grubunun Windows sistem seslerini akapella olarak yorumladığı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz: