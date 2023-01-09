Windows 7 ve Windows 8.1 için yolun sonuna gelindi

Teknoloji devi Microsoft, iki eski işletim sistemi için çok yakında desteğini sonlandıracak. 2009 yılında piyasaya çıkan Windows 7 ve 2013’te yayınlanan Windows 8.1 yazılımları artık tarihe karışacak. 10 Ocak 2023 tarihinde, yani yarın şirket, bu yazılımlara olan desteğini kesecek. Dolayısıyla yarından itibaren bu yazılımlara herhangi bir şekilde teknik destek ya da güncelleme imkanı sunulmayacak.

Microsoft yarın Windows 7 ve Windows 8.1 desteğini sonlandırıyor

Microsoft, yarından itibaren Windows 7 ve Windows 8.1 işletim sistemleri için Genişletilmiş Güvenlik Güncellemesi (ESU) programı sunmayı kesecek. Şirketin resmi internet sitesinde, Ocak 2023’ten sonra bu yazılımların kullanılmaya devam edilmesi, bir kuruluşun güvenlik risklerine maruz kalma olasılığını artırabilir ya da uyumluluk yükümlülüklerini yerine getirme potansiyelini etkileyebilir.

Microsoft, yarın itibariyle rafa kaldırılacak olan Windows 7 ve Windows 8.1 işletim sistemlerini kullanan cihazların ciddi tehlikelerle karşılaşabileceğini belirtti. Eğer siz de bu yazılımları kullanmayı sürdürüyorsanız, gizlilik ve güvenlik konusunda potansiyel tehlikelere maruz kalma riskiniz artacak. Şirketin konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

“Windows 7 ve Windows 8.1, 10 Ocak 2023’te destek sonuna ulaşacağını ve bu noktada teknik yardım ve yazılım güncelleştirmelerinin artık sağlanmayacak olduğunu hatırlatmak indirebilirsiniz. Bu yazılımları çalıştıran cihazlarınız varsa, bunları daha güncel, hizmet içi ve desteklenen bir Windows sürümüne yükseltmenizi öneririz. Cihazlar Windows’un daha güncel bir sürümünü çalıştırmak için teknik gereksinimleri karşılamıyorsa, cihazı Windows 11 destekleyen bir sürümle değiştirmenizi öneririz.”

Windows 8.1 işletim sistemi modern tasarımı, Internet Explorer 11 tarayıcısı, yeni Windows Mağazası, canlı kutucukları dilediğiniz gibi boyutlandırma imkanı, uygulamalara pencere özelliği ve geniş kişiselleştirme seçenekleri ile birlikte çıktığı döneme adeta damgasını vurdu. Tasarım konusunda köklü birtakım değişiklikler içeren yazılım, kullanıcıları neredeyse ikiye böldü. Kimileri arayüzü çok beğenirken, kimileriyse hemen eski işletim sistemine geçmenin yollarını aradı.

Windows 8.1’den Windows 10 ya da Windows 11 işletim sistemine şu anda ne yazık ki ücretsiz bir şekilde yükseltme yapılamıyor. Windows 10’dan Windows 11’e yükseltme yapmak halen bedava olarak gerçekleştirilebilirken; Microsoft ne yazık ki bu desteği eski işletim sisteminde göstermiyor. Eğer cihazınızı yükseltmeyi düşünüyorsanız, istediğiniz yazılımı Microsoft’tan resmi olarak satın almanız gerekmektedir.

Eski Windows işletim sistemleri halen ilgi görmeye devam ediyor

Statcounter tarafından açıklanan verilere göre eski Windows işletim sistemleri halen daha büyük bir rağbet görmekte. Şirketin yayımlamış olduğu olduğu Aralık 2022 raporunda, dünya genelindeki PC kullanıcıları yüzde 68,01 oranla en çok Windows 10 yazılımını tercih ediyor. Şirketin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Windows 11 işletim sistemi yüzde 16.93 ile ikinci sırada yer alırken; epey yakın bir oranda olan Windows 7, yüzde 11.18 oranla üçüncülüğü elinde taşıyor.

10 Ocak’ta kullanıcılarına desteği kesecek olan Windows 8.1 işletim sistemi halen daha azımsanmayacak bir kitleye hitap ediyor. 2013’te çıkan yazılım, yüzde 2.59’luk oranla dördüncü sırada bulunuyor. Windows 8 yazılımı yüzde 0.67 oranla beşinci sırada yer alırken; son olarak Windows XP ise yüzde 0.48 oranla altıncı basamakta karşımıza çıkıyor.