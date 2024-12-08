WhatsApp’tan grup sohbetleri için Telegram benzeri yeni özellik

WhatsApp, grup sohbetlerinde çevrimiçi kaç kullanıcı olduğunu göstermeye başlayacak.

Test edilen yeni özellik, şu anda bazı Android için WhatsApp Beta kullanıcılarına sunuldu.

WhatsApp'ın yeni işlevinin ekran görüntüsü ve detayları ortaya çıktı.

Gittikçe daha sezgisel bir hale gelen ve yeni özellikler ile zenginleştirilen WhatsApp platformu, son olarak grup sohbetleri için sürpriz bir yenilik üzerinde çalışmalara başladı. Android için yayınlanan son Beta sürümü 2.24.25.30, gruplardaki kullanıcı etkileşimini geliştirmek için tasarlanmış yeni özellikler sunuyor.

Grup sohbetlerinde önemli bir dokunuşa imza atan WhatsApp, artık ilk bakışta gruptaki kaç kişinin çevrimiçi olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Gerçek zamanlı olarak grupta yer alan aktif üyeleri gözler önüne seren platform, böylelikle grupların daha dinamik bir hal almasına katkıda bulunmayı planlıyor.

WhatsApp yeni özelliğini test etmeye başladı

WhatsApp’ın test etmeye başladığı yeni özellikler arasında, daha önce Telegram gibi diğer platformlarda da karşılaştığımız ilgi çekici bir işlev bulunuyor. Bu yenilik ile birlikte WhatsApp, grup sohbetlerinde çevrimiçi olan kullanıcı sayısını görüntülemenize olanak tanıyan, gruplara özel yeni bir seçenek sunuyor.

WABetaInfo’nun haberine göre şu anda yalnızca bazı Beta test kullanıcılarının kullanımına sunulan bu özellik, sohbetin üst kısmında o anda çevrimiçi olan üyelerin sayısını gösteriyor. Dikkat çeken ve kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyecek bu yenilik, grup içindeki faaliyetlere daha net bir genel bakış sunarak deneyimi daha dinamik hale getirmek üzere hizmet veriyor.

Çevrimiçi görünürlüğünü devre dışı bırakanlar gizlenecek

Yakın zamana kadar grup sohbetinin üst çubuğunda yalnızca katılımcıların adlarının ve etkinliklerinin bir özeti yer alıyordu. En son değişiklikle birlikte çevrimiçi üye sayısı, gizlilik ayarları aracılığıyla çevrimiçi durum görünürlüğünü devre dışı bırakanlar hariç herkesin anlık durumunu gösteriyor.

Sayımın kimin aktif olarak sohbete katıldığını göstermediğini, yalnızca o anda kimin platformda çevrimiçi olduğunu gösterdiğini belirtmekte fayda var. Örneğin 50 katılımcılı bir grupta üst çubukta “10 online” gibi bir mesaj görüntülenebilir. Bu mesaj, o sırada en az 10 kullanıcının uygulamada çevrimiçi olduğunu bizlere yansıtıyor.

Ne zaman yayınlanacak?

WhatsApp grup sohbetleri için gelen çevrimiçi göstergesi, şu anda sadece seçilmiş bazı kullanıcıların erişimine sunulmuş durumda. WhatsApp’ın bu özelliği kararlı sürümde herkese açık hale ne zaman getireceği ise şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.

WhatsApp’ın yeni özelliğini herkesten önce görmek isteyen kullanıcılar, şu anda platformun Android için Beta sürümüne katılabilir. Ancak yine de henüz tüm Beta kullanıcılarının bu özelliğe ulaşamadığını da hatırlatalım.