WhatsApp otomatik mesaj çevirisi özelliği ile çok yakında kullanıcılarının karşısına çıkarak iletişim deneyimini daha da güçlü bir hale getirmeye odaklanıyor. İletişimde yeni bir dönem başlatmayı vaat eden bu yenilik, kullanıcıların uygulamadan çıkmak zorunda kalmadan, yabancı insanlarla bilmediği dillerde sorunsuz bir şekilde iletişime geçmelerine yardımcı olacak.

Geçtiğimiz hafta WhatsApp’ın yeni özelliği ile ilgili ilk bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Gelen son raporlar ise Android için WhatsApp Beta uygulamasının en son sürümü olan 2.24.15.12 versiyonunda bu özelliğe dair yeni gelişmelerin olduğu anlaşıldı. Şimdilik deneysel bir aşamada olduğu bilinen işlev sayesinde kullanıcılar farklı dillerden gelen mesajları manuel olarak çevirmek zorunda kalmadan sohbetin tadını çıkarabilmelerine imkan tanıyacak.

WhatsApp otomatik mesaj çevirisi özelliği nasıl çalışacak?

Şu anda sınırlı bir sayıda kullanıcı tarafından test edilmeye devam eden WhatsApp özelliği hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. WABetaInfo’nun aktardığı bilgilere göre kullanıcılar gelecekte bu özellikten yararlanabilmek için öncelikle bir hedef dil belirleyecek. Bunun üzerine uygulama gerekli çeviri paketini indirerek kullanıcıların kusursuza yakın bir sohbet deneyimine ulaşmalarına katkı sağlayacak.

WhatsApp’ın otomatik olarak çevireceği mesajlar, kullanıcıların kafasında herhangi bir karışıklığa yol açılmaması açıda sohbette çeviri yapıldığına dair “Translated” yani “Çevrildi” ifadesiyle etiketlenecek. Bu noktada kullanıcıların herhangi bir şekilde güvenlik konusunda endişelenmemesi gerektiği vurgulanıyor. Zira yapılan tüm çevirilerin kullanıcıların cihazlarında gerçekleşeceği ifade ediliyor. Uçtan uca şifreleme teknolojisi ile uyumlu bir şekilde çalışacak özellik, kullanıcı gizliliğini tehlikeye atmayacak.

WhatsApp otomatik mesaj çevirisi özelliğini başlangıçta yalnızca belirli diller ile sınırlı tutacak. İngilizce, Arapça, İspanyolca, Brezilya Portekizcesi, Rusça ve Hintçe ilk günden itibaren desteklenecek diller arasında yer alacak. Türkçe henüz bu listede görünmese de gelecekte başka dillerle birlikte listeye dahil olacağı neredeyse kesin gibi görünüyor.

Dil engellerini ortadan kaldırarak kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni özelliğin şimdilik sadece sınırlı sayıda kullanıcıyla test edildiği biliniyor. WhatsApp’a gelecek yeni özellik henüz genel kullanıma açılmadı. Fakat ilerleyen haftalarda gelecek bir güncelleme ile öncelikle Beta kullanıcılarının, sonrasında ise tüm kullanıcıların bu işlevden yararlanmaya başlayabileceği düşünülüyor. Bu konuda gelecek yeni haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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