WhatsApp sohbetlerini anlık başka dile çevirmeniz mümkün oluyor

Her geçen gün büyümeye ve yeni özellikler ile kullanıcılarını memnun etmeye devam eden mesajlaşma uygulaması WhatsApp sürpriz bir yenilikle dikkatleri üzerine çekiyor. Beta sürümleriyle yeni özelliklerini sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test eden şirket, kendi özel yapay zekası olan Meta AI bünyesinde birbirinden ilgi çekici yeniliklere ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda şirket çok yakında mesajlaşma deneyiminizde sınırları aşacak bir özelliği kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor.

WhatsApp’ın Android kullanıcıları için yayınladığı son Beta güncelleme sürümü ile birlikte Meta AI tarafından desteklenen bir sohbet robotu ve çok daha fazlası karşımıza çıkıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre WhatsApp konuşmalarınızı anlık olarak başka dillere çeviren bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özelliğe şimdilik sınırlı sayıda kullanıcının erişim sağladığı ifade ediliyor. Fakat çok yakında söz konusu özelliğin kararlı sürümde tüm kullanıcıların erişimine açılacağı öne sürülüyor.

WhatsApp sohbetlerine yerel çeviri özelliği geliyor

Android için WhatsApp Beta uygulamasının 2.24.15.9 sürümünde ortaya çıkan bilgilere göre Meta AI yapay zekası çok yakında WhatsApp’ta ilgi çekici özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Kullanıcılara bir dizi pratik yapay zeka yeteneği kazandıracak platform, özellikle de iletişim sınırlarını ortadan kaldıracak bir işlevle dikkatleri üzerinde toplayacak.

WhatsApp’ın bir önceki Beta güncellemesinde platformun farklı dil paketlerini kullanarak mesajları çevirmeye yönelik bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Bu işlevin kullanıcıların Google Play Store’dan indirdikleri harici çeviri uygulamalarına ihtiyaç duymadan, WhatsApp’tan çıkmalarına gerek kalmadan birden fazla dilde son derece kolay bir şekilde iletişime geçmelerine imkan sağlayacağı anlaşılmıştı.

Son güncelleme ile birlikte ise nihayet bu özelliğin test kullanıcılarının erişimine sunulduğu görüldü. Bir süredir heyecanla beklenen Beta özelliği ile birlikte kullanıcıların farklı dillerdeki sohbetlerini uygulamadan çıkmadan yerel olarak çevirme yeteneğine sahip olacakları belirtildi. Bu özelliğin WhatsApp’taki kullanıcı deneyimini muazzam ölçüde artıracağı, kullanıcıların her dilde özgür bir şekilde sohbet kurabileceği anlaşılıyor.

WABetaInfo tarafından keşfedilen yerel çeviri özelliği şu anda yalnızca belirli dilleri destekliyor. Bu diller arasında İngilizce, Arapça, İspanyolca, Portekizce, Rusça ve Hintçe karşımıza çıkıyor. Özelliğin kararlı sürüme gelmesi ile birlikte daha fazla dil seçeneğinin ekleneceği tahmin ediliyor.

Peki ya siz WhatsApp Beta kullanıcılarına sunulan yerel çeviri desteği ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlardan paylaşabilirsiniz.

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