WhatsApp’tan yeni sohbet balonu renkleri: Nasıl değiştirilir?

WhatsApp'a yeni konuşma balonu renkleri eklendi.

Kullanıcılar artık diledikleri renk ile sohbet balonlarını daha dinamik bir hale getirebilecek.

Bununla birlikte platform, 30'dan fazla yeni arka plan seçeneğinin sunulduğunu da ekledi.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uygulamaya renkli sohbet balonları eklendiğini duyurdu. Esas olarak bu özellik, kullanıcılar tarafından yıllardır ısrarla talep edilen bir işlevdi. Şirket geç de olsa kullanıcıların bu isteğine yanıt vermiş oldu. Bu yenilik sayesinde konuşmalarınız artık daha canlı ve kişiselleştirilmiş bir hale getirilebiliyor.

Kullanıcılar artık önceden tanımlanmış temalar arasından seçim yapabilecek. Aynı zamanda konuşma balonları için özel renk kombinasyonları oluşturma imkanına da sahip olabilecek. WhatsApp ayrıca sohbetler için 30’dan fazla yeni arka plan sunarak özelleştirme seçeneklerini genişletti.

Tema değişikliklerinin yalnızca hesap sahibi tarafından görülebileceğini hatırlatmakta fayda var. Yani konuştuğunuz kişi herhangi bir değişiklik fark etmeyecek. Bu da her kullanıcının diğerini etkilemeden kendi deneyimini kişiselleştirmesini mümkün hale getirecek.

WhatsApp sohbet balonu rengi nasıl değiştirilir?

WhatsApp konuşma balonu rengini değiştirmek oldukça basit bir işlemdir. Platformda yer alan tüm konuşmalarınızın varsayılan temasını değiştirmek için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz gerekiyor:

WhatsApp’ı açın.

Ayarlar sayfasına girin.

sayfasına girin. Sohbetler menüsüne basın.

menüsüne basın. Varsayılan Sohbet Teması ekranına gelin.

ekranına gelin. Mevcut temalardan birini seçin ya da renkleri kendi zevkinize göre özelleştirin.

Bunun yanı sıra WhatsApp uygulamasında yalnızca belirli kişilerin konuşma balonu rengini değiştirmek de mümkün. Bunun için iPhone ve Android cihazlardan yapmanız gereken işlem şu şekilde olmalıdır:

Sohbet temasını değiştirmek istediğiniz konuşmayı açın.

iOS’ta: Kişinin bilgilerine erişmek için ekranın üst kısmına dokunun.

Kişinin bilgilerine erişmek için ekranın üst kısmına dokunun. Android’de: Sağ üst köşedeki üç nokta menüsüne dokunun.

Sağ üst köşedeki üç nokta menüsüne dokunun. Dilediğiniz temayı seçin.

WhatsApp sohbet balonu rengi değiştirme işlemini gerçekleştirmek için uygulamanızın güncel durumda olduğunu kontrol edin. Kısa süre önce platformun duyurduğu bu yenilik şu anda Türkiye’deki cihazlara da gelmiş durumda.

Fakat yine de güncellemenin kademeli bir şekilde dağıtılmaya devam ettiğini belirtelim. Yani uygulamanız güncel olmasına rağmen bu özelliği göremediyseniz, kısa bir süre daha beklemenizde fayda olacak.

Renkli sohbet baloncuklarının tanıtılmasıyla birlikte WhatsApp, gelişmiş özelleştirme seçenekleri sunan Telegram gibi diğer mesajlaşma uygulamalarına katılıyor. Yeni duvar kağıtlarıyla beraber platform, artık daha zengin ve daha sürükleyici bir sohbet deneyimi ortaya koyuyor. Bu görsel yenilik, uygulamadaki günlük etkileşimleri daha da keyifli bir hale getiriyor.