WhatsApp yabancı numaralara karşı önlem alıyor: Sohbet başlamadan durduracak

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WhatsApp, kullanıcıların daha önce hiç mesajlaşmadığı numaralarla sohbet başlatmasını denetleyen yeni bir erken aşama güvenlik uyarısı özelliğini hayata geçirdi.

Sistem, sohbet açılmadan önce devreye girerek numaranın kayıtlı olduğu ülke, ortak gruplar ve rehber durumu gibi bilgileri gösterip kullanıcıdan onay istiyor.

Platform yetkilileri kesin güvenlik için kullanıcıların temkinli olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor.

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıları dolandırıcılık girişimlerinden korumak amacıyla bilinmeyen numaralarla sohbet başlatılmadan önce devreye giren yeni bir güvenlik uyarısı özelliğini kullanıma sundu. Özelliği, WhatsApp’ın yeni özelliklerini önceden haber vermesiyle tanınan WABetaInfo sitesi duyurdu.

Meta, WhatsApp’ın güvenlik önlemlerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, kullanıcıların hesaplarını ele geçirmeyi hedefleyen cihaz eşleme dolandırıcılıklarına karşı daha önce geliştirdiği yerleşik uyarı sisteminin ardından, şimdi de ilk kez mesaj atılacak yabancı numaralar için erken aşamada devreye giren bir koruma katmanı sağlıyor.

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WhatsApp yabancı bir numaraya mesaj atanları uyaracak

Yeni özellikle birlikte, bir kullanıcı daha önce hiç mesajlaşmadığı bir telefon numarasıyla sohbet başlatmak istediği an ekranda bir güvenlik uyarısı belirecek.

Ağustos 2025’te teknoloji devi Meta tarafından üzerinde çalışıldığı duyurulan sistem, mesaj kutusu açılmadan önce devreye girerek suistimallerin önüne geçmeyi hedefliyor. Dolandırıcıların genellikle “yeni numaram” benzeri ifadelerle ilk adımı kurbana attırmaya çalıştığı bilinirken, yeni sistem tam olarak kullanıcıların henüz şüphelenmediği bu ilk hamle anını yakalamayı amaçlıyor.

Sistem, sohbet ekranı açılmadan önce girilen telefon numarasını arka planda kontrol ediyor. Eğer numara güvenli veya tanıdık bir profil sergilemiyorsa, kullanıcıya numaranın hangi ülkeye kayıtlı olduğu, rehberde kayıtlı olup olmadığı ve ortak bir grubun bulunup bulunmadığı gibi bilgileri içeren bir onay ekranı gösteriliyor.

Kullanıcılar bu panel üzerinden “Sohbete devam et” veya “Sohbeti iptal et” seçeneklerinden birini seçebiliyor. Yapılan tercih karşı taraftaki numaraya hiçbir şekilde bildirilmiyor.

Yeni özellik, dolandırıcıların en çok güvendiği “hızlı ve düşünmeden hareket etme” refleksini kırarak kullanıcıya bir duraksama süresi kazandırıyor. Özellikle farklı ülke kodlarına sahip numaralar için bu uyarı kritik bir doğrulanabilir alan yaratıyor.

Bununla birlikte, sistemin her dolandırıcılık faaliyetini engelleyemeyeceği ve rehbere önceden kaydedilmiş şüpheli profillerde veya numara değiştiren tanıdıklarda uyarının çıkmayabileceği belirtiliyor. Platform, kullanıcılara şüpheli durumlarda sohbeti iptal etmelerini ve kişiyi alternatif yollarla doğrulamalarını tavsiye ediyor.