WhatsApp Web için sesli/görüntülü arama desteği geliyor

WhatsApp Web için uzun süredir beklenen bir özelliğe nihayet kavuşuyor.

iOS ve Android cihazlarda mevcut olan sesli/görüntülü arama özelliği yakında Web platformuna da geliyor.

Yeni özelliğin ne zaman genel kullanıma açıklanacağı belli olmasa da ilerleyen haftalarda kullanıcıların bu işleve ulaşmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

WhatsApp ekibi uygulamanın tüm yönlerini sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son raporlara göre WhatsApp Web çok yakında sesli ve görüntülü görüşme desteği kazanacak.

WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre mesajlaşma uygulamasının web versiyonu nihayet kullanıcıların uzun süredir beklediği o yenilik ile karşımıza çıkacak. Grup görüşmelerinin sağ üst köşesine, görüntülü ve sesli görüşmelere özel iki yeni simge eklenecek.

WhatsApp Web uzun süredir beklenen o özelliğe kavuşuyor

WhatsApp Web bu yenilik sayesinde daha tutarlı ve birleşik bir deneyim sunmaya başlayacak. Bu desteğin gelmesiyle birlikte kullanıcıların aramalarını doğrudan tarayıcılarından; yani Google Chrome, Microsoft Edge, Safari gibi uygulamalardan yapabilecekleri beklentisi oluşuyor.

Bu yenilik özellikle de Microsoft ve Apple dışındaki sistemleri kullananlar ve bilgisayarına Messenger’ın masaüstü uygulamasını indiremeyen ya da indirmek istemeyen kullanıcılar için oldukça faydalı olabilir. Konuya ilişkin ekran görüntüsünü aşağıdan inceleyebilirsiniz:

Merakla beklenen yeni özellik aynı zamanda sesli veya görüntülü arama yaparken veya yanıtlarken cihaz değiştirmek zorunda kalanlara da yardımcı olacak gibi görünüyor.

WhatsApp Web için gelecek sesli/görüntülü arama desteği ile ilgili şu ana kadar sahip olduğumuz tek şey bir ekran görüntüsünden ibaret. Bu özelliğin nasıl çalıştığına dair detayları henüz bilmiyoruz.

Öte yandan bu özelliğin ne zaman genel kullanıma sunulmaya başlanacağı da belirsizliğini koruyor. Çok yakında şirketten konuya ilişkin bir açıklama gelmesi bekleniyor.