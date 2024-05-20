WhatsApp toplu mesaj gönderenlere kötü haberi verdi! Kısıtlama geliyor

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp toplu mesaj gönderen kullanıcılar için üzücü bir haberle karşımıza çıktı. Ortaya çıkan son bilgilere göre platform, spam ya da toplu mesaj gönderen kullanıcıları otomatik bir şekilde tespit ederek kısıtlamaya hazırlanıyor. Bu kullanıcıların belirli bir süre boyunca yeni mesaj göndermelerinin önüne geçilecek.

WhatsApp’ın yeni özelliği, uygulamanın 2.24.10.5 Beta sürümünde ortaya çıktı. Kullanıcı deneyimini artırmaya odaklanan bu önemli yenilik şimdilik sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test ediliyor. Henüz geliştirme aşamasında olan işlevin çok yakında kararlı sürümde yayınlanarak genel kullanıma açılması bekleniyor.

WhatsApp toplu mesaj kısıtlaması nasıl çalışacak?

WhatsApp’a gelecek yeni kısıtlama özelliği birçok kullanıcıyı korkutmuş durumda. Kullanıcıların toplu mesaj göndermesini sınırlandırmaya hazırlanan işlev; özellikle de bayram ve kandil gibi özel günlerde toplu mesajlarla sevdikleriyle iletişime geçmek isteyenleri endişelendirdi. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre bu durum herkesi etkilemeyecek.

Kullanıcılar eskiden olduğu gibi yine WhatsApp’ta çeşitli gruplarla ya da arkadaşlarıyla toplu mesaj paylaşımı gerçekleştirebilecek. Platforma gelecek kısıtlama, üçüncü taraf programların kullanılması da dahil olacak şekilde, yüzlerce kişiye aynı anda toplu mesaj iletmek isteyen kullanıcılar için geçerli olacak.

WABetaInfo’nun paylaştığı bilgilere göre teknoloji devi Meta, WhatsApp uygulamasında toplu mesaj kısıtlamasını spam yapan kullanıcıların önüne geçmek için uygulayacak. Şirket problemli birtakım mesaj kalıplarını tanımlayarak bu tip içerikleri otomatik bir şekilde tespit ederek müdahale edecek.

WhatsApp uygulaması bu kısıtlamaya rağmen yine de uçtan uca şifreleme teknolojisini ön planda tutarak, bu tarz bir sistemin herhangi bir şekilde kullanıcı mesajlarını okumadığını vurguluyor. Sistemin spam mesajları komut dosyalarının kullanımıyla tanımlayacağı ifade ediliyor. Yani uygulama kötü niyetli içerikleri saptayarak bu tarz metinleri engelliyor.

WhatsApp tarafından geliştirilmeye devam edilen yeni toplu mesaj kısıtlaması özelliğine takılan kullanıcılar, belirli bir süre boyunca yeni bir görüşme başlatma imkanına sahip olamayacak. Ancak yine de bu kullanıcıların halihazırda devam eden bireysel ya da grup sohbetlerine yeniden yazmaya devam edebileceği ifade ediliyor.

Şu anda az sayıda kullanıcı üzerinde test edilen yeni WhatsApp özelliği, kullanıcı güvenliğini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Çok yakında beklenen özelliğin herkese açık kararlı sürümde yayınlanması bekleniyor.

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