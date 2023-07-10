WhatsApp sohbetleri yakında kategoriye göre sıralanacak

Meta şirketin bağlı popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özellikler ile genişlemeye devam ediyor. Kullanıcı dostu özellikleriyle dünya çapında geniş bir kullanım ağına sahip olan Whatsapp, Android için beta sürümü olan 2.23.14.17 güncellemesi ile birlikte kullanıcı sohbetleri için yeni bir sıralama seçeneği getiriyor.

WhatsApp’ın yeni beta sürümüne gelen güncellemeyle beraber, konuşmaların organizasyonunu daha kolay bir hale getirmek adına bir yenilik üzerinde çalışıyor. Platformla alakalı en son gelişmeleri yakından takip eden WABetaInfo’nun aktardığı bilgilere göre bu yeni araç, kullanıcıların konuşmaları sınıflandırmalarına göre filtrelemesine olanak sağlayacak. Bu sayede kullanıcılar, artık çok daha pratik bir şekilde sohbetlerini yönetme imkanı bulacak.

WhatsApp sohbetleri için yeni özellik yolda

WhatsApp sohbetleri için gelen yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, ilgili kategoriye tıklayarak uygulamanın arayüzünde hangi sohbetleri görüntülemek istediklerini seçebilecek. Görüşmeleri farklı sekmelere ayırma kriterlerine ilişkin ayrıntılar şimdilik ne yazık ki açıklanmış değil.

Fakat işletme hesapları ile yapılan sohbetlerin, açıklanan filtrelerden bir tanesi olan “Business” kategorisi altında gruplandırılması muhtemel gibi görünüyor. Bunun yanı sıra yayınlanan ekran görüntüsünde; kişisel sohbetlerin yer aldığı “Personel”, henüz okunmamış mesajların bulunduğu “Unread” ve tüm sohbetleri içeren “All” kategorileri göze çarpıyor.

Şimdilik bununla alakalı bir detay açıklanmış olmasa da muhtemel kullanıcılar, kendi özelleştirilmiş kategorilerini de oluşturma imkanına sahip olacak. Örnek vermek gerekirse, “İş arkadaşlarım” kategorisi için kullanıcıların iş arkadaşlarını manuel bir şekilde gruplandırmasına izin verilecek. Şu anda bu konuda bir ayrıntı paylaşılmadı. Ancak beklentiler, bu özelleştirme imkanının sunulacağına işaret ediyor.

WhatsApp sohbetleri için gelecek yeni özellik, Meta şirketinin uygulama deneyimini daha keyifli bir hale getirme çabasının bir parçası olarak karşımıza çıktı. Signal gibi rakip markaların büyümeyi ve Telegram ile olan rekabetin gittikçe kızışmaya devam etmesiyle birlikte Mark Zuckerberg yönetimindeki şirket, WhatsApp’ın pazar liderliğini pekiştirmeye devam etmeyi umuyor.

Bu yıl boyunca kullanıcılar için WhatsApp Kanalları, mesaj düzenleme ve doğrudan uygulama üzerinden ödeme yapma gibi özellikler sunuldu. Aynı zamanda kullanıcıların güvenliğini de amaçlayan sohbet koruması ve gizlilik kontrolü işlevleri getirildi. Son olarak ise WhatsApp, sohbetleri gruplandırma özelliğiyle kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanıyor.

WhatsApp sohbetlerini kategorize etme özelliği, şimdilik uygulamanın kararlı sürümünde kullanıma sunulmadı. Bunun için herhangi bir resmi tarih de paylaşılmış değil. Özellikten şu anda yalnızca Android için WhatsApp beta programına kayıtlı kullanıcılar yararlanabiliyor. Özelliğin iOS için beta sürümüne ya da kararlı sürüme ne zaman geleceğiyse henüz maalesef bilinmiyor. Şirket muhtemelen kademeli bir şekilde fonksiyonu genel kullanıma sunmaya başlayacak.