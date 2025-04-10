WhatsApp sohbetler, aramalar ve etkinlikler için yeni özellikler sundu

WhatsApp'a bir dizi ilgi çekici yeni özellik geldi.

Meta'nın popüler mesajlaşma uygulaması sohbetler, aramalar, etkinlikler, kanallar ve daha fazlası için yenilikler sundu.

WhatsApp en önemli güncellemelerin özetlerini düzenli olarak paylaşmaya karar verdi. Popüler mesajlaşma uygulaması, kullanıcıların uygulama içindeki günlük deneyimlerini iyileştiren araçlarla güncel kalmalarına yardımcı olmayı planlıyor.

Platformun sunduğu son güncellemelere göre grup sohbetlerine, etkinliklere, görüntülü görüşmelere, kanallara ve daha fazlasına yeni özellikler getirildi. Şirket bu sayede konuşmaları daha rahat ve kişisel bir hale getirmeyi amaçlıyor.

WhatsApp’a gelen yeni özellikler neler?

En ilgi çekici yeniliklerden biri de grup sohbetlerinde “çevrimiçi” göstergesinin tanıtılması oluyor. Bu sayede kaç kişinin aktif olduğunu gerçek zamanlı olarak görebiliyor. Böylelikle ne zaman sohbete başlayacağınıza karar vermeniz kolaylaşıyor.

Öte yandan şirket, vurgulanan bildirimler de sunuyor. Bu yenilik, pingleri yalnızca bahsedilenlerle veya kaydedilmiş kişilerle sınırlamak ve gereksiz dikkat dağıtıcı unsurları önlemek için kullanışlı bir seçenek olacak gibi görünüyor.

WhatsApp artık yalnızca gruplarda değil, bireysel sohbetlerde de etkinlik oluşturmanıza olanak tanıyor. Bunlara basit bir “belki” ile yanıt verme, konukları davet etme, etkinlik bitiş tarihlerini ayarlama ve hatta etkinliği sohbetin en üstüne sabitleme gibi işlevler geliyor.

Konuşma sayfasında artık diğer kullanıcılar tarafından gönderilen tepkileri görüntüleyebilir ve seçebilirsiniz. WhatsApp bir yoruma tek dokunuşla katılmanın kolay bir yolunu kullanıcılara sunuyor. Uygulama üzerinden doğrudan belge tarama özelliği iPhone’a da geliyor. Bu sayede önemli içerikleri paylaşmak daha hızlı hale geliyor.

Ayrıca WhatsApp artık iOS’ta mesajlar ve aramalar için varsayılan uygulama olarak ayarlanabiliyor. Bu yenilik, Apple kullanıcılarının çok istediği bir güncelleme olarak biliniyor. Bunun için Ayarlar > Varsayılan Uygulamalar’a gidip WhatsApp’ı tercih ettiğiniz uygulama olarak seçmeniz gerekiyor.

Aramalar için önemli yenilikler

Çağrılar bölümü daha temiz ve daha sezgisel bir deneyim sunmak için yenileniyor. iPhone’da görüntülü görüşme sırasında parmaklarınızı kullanarak yeni arama başlatma veya geçmişe ulaşma özelliğinin yanı sıra, artık video yakınlaştırma işlevi de sunuluyor.

Artık bire bir sohbetten, görüşmeden ayrılmadan, doğrudan devam eden bir görüşmeye birini eklemek de mümkün. WhatsApp teknik açıdan, video akışını mevcut bant genişliğine göre uyarlayarak ve mümkün olduğunda otomatik olarak HD kalitesine geçerek görüntülü görüşmelerin kalitesini artıran ve kesintileri azaltan optimize edilmiş bir yönlendirme sistemi uyguladı.

Kanallar için de güncelleme geldi

Kanalları ve durumları barındıran Güncellemeler sekmesi de yeni özelliklere kavuşuyor. Kanal yöneticileri artık 60 saniyeye kadar kısa videolar kaydedip gönderebilecek. Bu sayede güncellemelere daha kişisel ve dinamik bir dokunuş sağlanacak.

Bir diğer dikkat çeken yenilik ise kanallara gönderilen sesli mesajların dökümlerinin okunabilmesi oluyor. Bu ilgi çekici özellik, sesli mesajı dinleyemediğiniz ancak yine de içeriğini bilmek istediğiniz durumlarda kullanışlı bir seçenek olacak.

Ayrıca WhatsApp izleyici kitlesini büyütmeye yardımcı olmak için yöneticilerin benzersiz bir kanal QR kodunu paylaşmasına olanak tanıyor. Bu da kullanıcıların kanallara olan erişimini kolaylaştırıyor.