WhatsApp emoji, çıkartma ve GIF animasyonları devre dışı bırakılabilecek

WhatsApp emoji, çıkartma ve GIF gibi animasyonları kolaylıkla devre dışı bırakmanızı mümkün hale getirecek.

WABetaInfo tarafından keşfedilen yeni özellik, şu anda Android için Beta sürümünde test ediliyor.

Çok yakında bu özelliğin genel kullanıma açılacağı öne sürülüyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özellikler sunarak kullanıcı deneyimini artırmaya devam ediyor. Meta’nın sahibi olduğu uygulama, son olarak Android için Beta sürümünde işlevsel bir yeniliğe imza attı. WhatsApp artık emoji, çıkartma ve GIF gibi içeriklerde animasyonları devre dışı bırakmanıza izin vermeye başlayacak.

WhatsApp’a gelecek bu yenilik bazı kullanıcılar için son derece işlevsel bir hal alacak. Emoji, çıkartma ve GIF’ler için animasyonlardan hoşlanmayan kullanıcıların bunları olukça basit bir şekilde kaldırmalarına imkan tanınacak. Merakla beklenen yeni özelliğin şu anda test aşamasında olduğunu hatırlatalım. Çok yakında platform, muhtemelen bu yeniliğini kararlı sürüme taşıyacak.

WhatsApp tek dokunuşla animasyonları kaldırmanıza imkan tanıyacak

WABetaInfo tarafından aktarılan detaylara göre WhatsApp, emoji, çıkartma ve GIF’ler için animasyonları devre dışı bırakmanıza olanak tanıyan yeni seçeneği Android için yayınlanan 2.25.1.10 Beta sürümünde test etmeye başladı.

Bu önemli değişiklik değişiklik, animasyonlu emojilerden hoşlanmayan ya da gruplardaki etkileşimleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak isteyen kullanıcılar için önemli bir rol oynayacak. Bununla birlikte söz konusu yeniliğin, kullanıcıların sınırlı bağlantıya sahip olduğu yerlerde veri tasarrufu elde etmelerine fayda sağlayacağını da hatırlatmakta fayda var.

Merak edilen yeni seçeneğin nasıl göründüğünü aşağıda yer alan ekran görüntüsünden inceleyebilirsiniz:

Bu yenilik ile birlikte WhatsApp uygulaması artık Ayarlar sayfasından her biri manuel olarak etkinleştirmenin ya da devre dışı bırakmanın mümkün olacağı “Animasyon” seçeneğini kullanılabilir hale getirecek. Kullanıcılar eğer animasyonları devre dışı bırakmayı tercih ederse emojiler ya da GIF’ler, kullanıcı tekrar ona dokunana kadar sabit kalacak.

WhatsApp uygulamasına eklenecek yeni seçenek şu anda geliştirilme aşamasında. Android için Beta sürümünde test edilmeye başlanan özellik, muhtemelen yakında iOS’ta da teste açılacak. Bu seçeneğin genel kullanıma sunulmasının da çok uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor.