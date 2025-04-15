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    WhatsApp Durum videoları 90 saniyeye uzatılıyor

    WhatsApp Durum videoları için önemli iyileştirme geliyor. Meta, platformdaki video uzunluk sınırını 90 saniyeye uzatıyor.
    WhatsApp
    • WhatsApp, Durum özelliği için kullanıcıların ısrarla talep ettiği yeniliğe kulak verdi.
    • Şu anda maksimum 60 saniye video paylaşımına izin veren WhatsApp Durumları, bu sınırı yükseltmeye hazırlanıyor.
    • Platform şu anda 90 saniyelik videoları test etmeye başladı.

    WhatsApp Durum videoları çok yakında gelecek yeni güncelleme ile birlikte artık daha uzun hale gelecek. Şimdilik sınır 1 dakika olarak belirlenen bu sınır ilerleyen süreçte 90 saniyeye kadar çıkacak.

    Yeni özellik ilk olarak yakın zamanda test katılımcılarına sunulan Android Beta sürümü 2.25.12.9’da ortaya çıktı. Şirket nihayet uzun süredir kullanıcılardan ısrarla talep edilen bu iyileştirmeye kulak vermiş gibi görünüyor. Beklenen özelliğin ilerleyen haftalarda genel kullanıma açılacağı tahmin ediliyor.

    WhatsApp Durumları için beklenen yenilik yolda!

    WABetaInfo’nun aktardığı bilgilere göre şu anda maksimum 60 saniyelik uzunluk sınırına sahip olan WhatsApp Durum videoları, artık nihayet bir buçuk dakika (90 saniye) süren klipleri yüklemenize olanak tanıyacak. Bahsedilen Beta sürümünü kullanan kişiler, Durum için bir video seçtiklerinde bu farkı hemen anlayabilecek.

    Düzenleme arayüzü, yayınlama işlemine geçmeden önce orijinal videonun daha büyük bir bölümünü, yeni 90 saniyelik sınıra kadar seçme olanağını açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Daha önce izin verilen süreyi aşan bir videoyu kırpmaya çalışırken görüldüğü gibi, teknik uygulama Android test ortamında zaten çalışıyor gibi görünüyor.

    WhatsApp Durum videoları
    WhatsApp Durum videoları 90 saniyeye çıkarılacak / Kaynak: WABetaInfo

    Merakla beklenen özelliğin genel kullanıma sunulması için ise kısa bir süre daha beklememiz gerekecek. Bu geliştirmenin yayınlanması şu anda kontrollü ve kademeli bir şekilde gerçekleşiyor.

    Başlangıçta yalnızca Android için WhatsApp Beta programına kayıtlı kullanıcıların bir kısmına ulaşıyor. Özelliğin tüm Beta kullanıcılarına sunulması ve ardından uygulamanın genel kullanıma açık kararlı sürümüne eklenmesi ise muhtemelen biraz daha zaman alacak gibi duruyor.

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    WhatsApp Durum videolarının evrimi

    WhatsApp’ın bu yeniliği bazı kullanıcılara küçük bir değişiklik gibi görünebilir. Fakat bu noktada WhatsApp Durum özelliğinin evrimini göz önünden geçirmekte fayda var.

    Bu özellik başlangıçta en fazla 30 saniye uzunluğunda olan çok kısa videoların paylaşılmasına olanak sağlamak için ortaya çıktı. WhatsApp, şirket içi değerlendirmeler ve muhtemelen kullanıcı geri bildirimlerinin ardından bir süre önce limiti iki katına çıkararak, bugünkü bildiğimiz 60 saniyeye çıkarma kararı aldı.

    90 saniyeye çıkarılan bu uzatma, özelliğin başlangıçtaki yeteneklerini büyük ölçüde genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda video içeriklerine açık bir ilgi gösteren kullanıcıların mevcut alışkanlıklarına da uyuyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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