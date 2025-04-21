WhatsApp Beta kullanıcıları otomatik çeviri özelliğini test ediyor

WhatsApp uzun süredir otomatik mesaj çevirisi özelliğini test ediyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması bu yenilik sayesinde dünya çapında kullanıcılar arasındaki dil bariyerini ortadan kaldırmak istiyor.

Merakla beklenen özellik, yayınlanan son Android Beta güncellemesiyle birlikte sınırlı sayıda kullanıcının erişimine sunuluyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sohbetlerde dil bariyerini ortadan kaldırmak için umut vadeden bir teknolojik çözüm üzerinde çalışıyor. Android için Beta sürümünden elde edilen son bulgular, küresel iletişimde dil sınırlarını bir kenarı atmaya yönelik bir gelişme olan sohbet içi makine çevirisi özelliğinin aktif olarak geliştirildiğini bizler önüne seriyor.

Android için WhatsApp Beta 2.25.12.25 sürümünü deneyen bazı kullanıcılar, sohbet ayarlarında “Çevir” seçeneğinin belirdiğini bildiriyor. Bunu etkinleştirmek için kullanıcının istediği konuşmanın ayarlarına gitmesi ve varsayılan olarak etkin olmayan özelliği etkinleştirmesi gerekiyor. Hangi sohbetlerin çeviriden faydalanacağı konusunda ayrıntılı kontrol sağlanırken, aracın nasıl ve ne zaman kullanılacağına dair nihai karar kullanıcıya bırakılıyor.

WhatsApp otomatik otomatik mesaj çevirisi getiriyor

WABetaInfo’nun aktardığı bilgilere göre WhatsApp uygulamasına gelen otomatik çeviri özelliğini kullanmak için öncelikle uygulama etkinleştirildikten sonra telefonunuzda bulunan gerekli dil paketlerini indirmeniz gerekiyor. Ayrıca kullanımı daha da kolaylaştıran otomatik dil tanıma için kullanışlı bir paket de mevcut.

Bu noktada kullanıcıların karşısına iki farklı kullanım şekli sunuluyor. Belirli bir sohbet için çeviri yapılacak varsayılan dili ayarlayabilirsiniz. böylece o dildeki tüm mesajlar otomatik olarak cihaz diline dönüştürülüyor veya uzun süre metne basıldığında açılan içerik menüsü aracılığıyla ihtiyaç duyduğunda tek tek mesajları çevirebiliyor.

İndirilen dil paketleri, uygulamanın “Depolama ve Veri” bölümünden yönetilebiliyor ve artık ihtiyaç duyulmadığında hafızayı boşaltmak veya diğer dillere yer açmak için bunları kaldırma seçeneği sunuluyor. Çeviri özelliği sadece bireysel sohbetlerle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda WhatsApp grupları ve kanallarına da uzanıyor.

Çevirilerde kullanıcı gizliliği ihmal edilmiyor

WhatsApp’ın bu yeni özelliğinin en önemli noktası ise gizliliğe odaklanması oluyor. Tüm çeviri işlemi çevrimdışı çalışmak üzere optimize edilmiş dil modelleri sayesinde yerel olarak cihaz üzerinde gerçekleşiyor.

Hiçbir mesaj verisi harici sunuculara gönderilmiyor. Bu nedenle uçtan uca şifreleme teknolojisi tamamen bozulmadan kalıyor ve sohbetlerinizin içeriğini meraklı gözlerden koruyor.

WhatsApp geri bildirim toplamak için bir mekanizma sunuyor. Kullanıcılar orijinal mesajı iletmeden, anonim olarak yetersiz çevirileri bildirebiliyor. Bu sayede Meta’nın algoritmasını zaman içinde iyileştirmesine ve sunulan hizmetin kalitesini artırmasına yardımcı olabiliyor.

Dikkat çeken bu önemli yenilik şu anda Android’de sınırlı sayıda Beta kullanıcısı için aşamalı olarak test ediliyor. Merakla beklenen özelliğin tüm dünyadaki kullanıcılar için ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.