WhatsApp 15 eski telefonda çalışmayı durduracak

Meta çatısı altında faaliyet göstermeye devam eden popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp çok yakında 15 eski akıllı telefon modelinde çalışmayı durduracak. WhatsApp desteği sona eren telefonlar listesine artık güncelleme desteğinden mahrum kalan bazı Android cihazlar eklenecek. Ekim ayından itibaren o modellerin artık uygulamaya erişim sağlayamayacağı belirtiliyor. Söz konusu cihazların ise Android 4.1 ya da daha eski sürümleri kullanan telefonları kapsadığı aktarılıyor.

Ağustos ayının başında WhatsApp yine bir güncellemeye giderek 35 akıllı telefon için desteğini sonlandırdığını açıklamıştı. Burada Android 4.1 ve iOS 12 işletim sistemleriyle çalışan bazı telefonlar için yolun sonuna gelindiği ifade edilmişti. Bu durumdan birçok LG, Samsung, Huawei, Apple, Sony, Lenovo ve ZTE telefonu etkilenmişti. Şimdi ise 15 cihazın daha WhatsApp’a veda etmeye hazırlandığı açıklandı. Açıklanan modellerin daha yüksek bir Android sürümüne güncellenemediği takdirde bundan sonra WhatsApp’ı çalıştıramayacağı söylendi.

WhatsApp desteği sona eren telefonlar

WhatsApp yeni özellikler almaya devam ettikçe, artık bu özellikleri çalıştırmaya performansı yetmeyen bazı modeller için uygulama desteği sonlandırılıyor. 91Mobiles’ın haberine göre uygulamanın performansına yetişmekte zorlanan cihazlar için uyarıda bulunan şirket, önümüzdeki aydan itibaren söz konusu modellerin kullanıcılarının daha yeni işletim sistemi sürümlerine geçiş yapmaları gerektiğini tavsiye ediyor. WhatsApp desteği yakında sona eren o telefonlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Samsung Galaxy Note 2 Samsung Galaxy S2 Samsung Galaxy Nexus Samsung Galaxy Tab 10.1 Asus Nexus 7 HTC One HTC Desire HD HTC Sensation Motorola Xoom Motorola Droid Razr LG Optimus 2X LG Optimus G Pro Sony Xperia Z Sony Xperia S2 Sony Xperia Arc 3

Akıllı telefonunda WhatsApp kullanmaya devam etmek isteyen eski akıllı telefon sahibi kullanıcıların, cihazlarını Android 5.0, iOS 12, KaiOS 2.5.0 veya daha yeni sürümlerini çalıştıran bir cihaza geçmeleri gerekiyor. Öte yandan şirket, hesap doğrulama prosedürünü gerçekleştirmek için SMS desteğine sahip olmanız gerektiği konusunda da önemli bir hatırlatmada bulunuyor.

Yukarıdaki listede yer alan 15 akıllı telefon için WhatsApp desteği 24 Ekim tarihinde sona erecek. Eğer bu cihazlardan birini kullanıyorsanız, bir an önce cihazınızın yeni bir güncelleme alıp almadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Bunun için telefonunuzun “Ayarlar” sayfasına girip “Telefon hakkında” bölümünü açmanız ve yeni bir yazılım yer alıp almadığını manuel olarak aratmanız gerekiyor.