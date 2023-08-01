35 akıllı telefon için WhatsApp desteği sona erdi

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün itibarıyla eski mobil işletim sistemlerine sahip olan akıllı telefon modelleri için sunduğu desteği sonlandırıyor. Milyonlarca cihazın etkileneceği bu karar, şirketin sunmuş olduğu gizlilik ve güvenlik güncellemelerinin yanı sıra yeni özelliklerin desteğini sağlamak üzere alındı. Alınan kararın bazı kullanıcılar için hayal kırıklığına sebep olduğu görülse de kullanıcıların güvenliliğini ve gizliliğini sağlamak için bu hamlenin gerekli olduğunun altı çizildi.

WhatsApp’ın almış olduğu bu karar, akıllı telefon pazarındaki trendleri yansıtıyor. Akıllı telefonlar daha yeni ve daha güçlü bir hale gelmeye başladıkça, eski telefonlar da artık yeni güncellemelerden mahrum kalmaya başlıyor. Bu yüzden güvenli ve güncel bir deneyim sunmak ne yazık ki pek de mümkün olmuyor. Peki ya WhatsApp desteği sona eren telefonlar hangileri? İşte detaylar…

WhatsApp desteği sona eren telefon modelleri

Meta çatısı altında faaliyet göstermeye devam eden mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün 35 akıllı telefon modelinde çalışmayı durduruyor. Yani bu cihazlar artık uygulamaya herhangi bir şekilde erişim sağlayamayacak. Bunun sebebi ise söz konusu modellerin işletim sistemlerinin çok eski sürümleri kullanması olarak belirtiliyor. İşte o cihazlar:

LG Optimus L3 II Dual Optimus L5 II Optimus F5 Optimus L3 II Optimus L7 II Optimus L5 Dual Optimus L7 Dual Optimus F3 Optimus F3Q Optimus L2 II Optimus L4 II Optimus F6 Enact Lucid 2 Optimus F7

Samsung Galaxy Core Galaxy Trend Lite Galaxy Ace 2 Galaxy S3 Mini Galaxy Trend II Galaxy X Cover 2

Huawei ​Ascend Mate Ascend G740 Ascend D2

Apple ​iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone SE



Tüm bunların yanı sıra Sony Xperia M, Archos 53 Platinum, Wiko Cink Five, Faea F1THL W8, Lenovo A820, ZTE Grand S Flex, ZTE V956 – UMI X2 ve Winko Darknight modelleri de WhatsApp desteği sona eren telefonlar arasında yer alıyor.

Android 4.1 ve iOS 12 işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar artık WhatsApp desteğine sahip olamayacak. Bu durumdan etkilenmek istemeyen kullanıcıların, telefonlarını daha yeni bir işletim sistemine yükseltmeleri tavsiye ediliyor. Aksi takdirde kullanıcıların başka bir mesajlaşma uygulamasına yönlenmeleri gerekecek.