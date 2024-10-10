Vivo X200 Pro ve Pro Mini yapay zeka performansıyla rakip tanımayacak

Merakla beklenen yeni Vivo X200 Pro ve X200 Pro Mini modelleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde serinin “Mini” modeli kompakt tasarımıyla canlı kanlı ortaya çıkmıştı. 14 Ekim’de yapılması planlanan resmi lansmandan önce cihazla alakalı dikkat toplayan yeni bilgiler geldi.

Vivo’nun üst düzey özelliklere sahip olacak yeni cihazları zarif tasarımı ve performans canavarı yapılarıyla şimdiden ilgi odağı haline gelmeyi başardı. Son olarak cihazlar, yapay zeka (AI) testlerinden geçerek, performanslarının rakiplerinden önemli ölçüde üstün olduğunu ortaya koydu. İşte detaylar…

Vivo X200 Pro modelleri AI yetenekleriyle öne çıkacak

MediaTek tarafından geliştirilen amiral gemisi Dimensity 9400 işlemciden güç alan yeni Vivo modelleri, etkileyici performanslarını öne çıkaran yapay zeka testlerinden geçti. Vivo X200 Pro bu testlerden 10.132 puan gibi inanılmaz bir puan aldı. Vivo X200 Pro Mini ise 10.095 puan elde etti.

Vivo X200 Pro serisinin yeni üyeleri, 7.532 puana sahip olan Vivo X100 Pro gibi diğer rakiplerini açıkça geride bırakan sonuçlar yakaladı. Önceki nesle kıyasla kalitedeki sıçrama dikkat çekti. Bu da şirketin yeniliğe, yapay zeka deneyimine ve performansa ne kadar odaklandığını gözler önüne sermeye yardımcı oldu.

Performans canavarı Dimensity 9400 yonga seti yalnızca Dimensity 9300’ü geride bırakmakla kalmadı. Bunun dışında ayrıca Snapdragon 8 Gen 3 ve Apple A17 Pro gibi işlemcileri de geride bırakarak şu anda mevcut olan en güçlü işlemcilerden biri olduğunu ispatladı. Snapdragon işlemcili Galaxy S24 Ultra bu sıralamada dokuzuncu basamakta yer alırken, iPhone 15 Pro ise yapay zeka performans sıralamasında on birinci sıradan karşımıza çıktı.

Üst düzey özelliklere ev sahipliği yapacak Vivo X200 Pro modeli yapay zeka testlerinin yanı sıra önemli bir kilometre taşı daha kaydederek AnTuTu’da ilk kez 3 milyon puan eşiğini aşmayı başardı. Çarpıcı bir başarı ortaya koyan cihaz şimdiden tüketicilerde sabırsızlık yarattı. İlk olarak Çin pazarında duyurulacak modelin daha sonrasında global pazarda raflara geleceği biliniyor.

Vivo X200 serisi akıllı telefon modelleri 14 Ekim’de piyasaya çıkacak. Şimdiden büyük bir beklenti oluşturan cihazlar, Dimensity 9400 çipiyle güç ve çok yönlülük arayanları hayal kırıklığına uğratmayacak.

Serinin kompakt tasarıma sahip cihazı olacak Vivo X200 Pro Mini modeli daha küçük boyutlarına rağmen LTPO OLED teknolojisine sahip 6,31 inç düz ekran, 5.700 mAh pil ve üçlü arka kamera kurulumuyla gelerek olağanüstü bir performansa kapı aralayacak.

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