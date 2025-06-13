Vivo X Fold 5, Apple Watch ile uyumlu ilk Android telefon olacak

Vivo'nun yeni katlanabilir telefonu, pazarda daha önce görülmeyen bazı ilklere imzasını atmaya hazırlanıyor.

Söylentilere göre Vivo X Fold 5, Apple Watch entegrasyonunu destekleyen ilk Android akıllı telefon olacak.

Bunun yanı sıra cihazın iPhone senkronizasyonu ve Apple AirPods uyumluluğu da sunacağı belirtiliyor.

Apple Watch kullanıcıları için şimdiye kadar büyük birtakım kısıtlamalar bulunuyordu. Apple’ın akıllı saat cihazlarını kullanan kişilerin şu ana dek Android telefon dünyasını keşfetme imkanı bulunmuyordu. İki ekosistem arasındaki uyumsuzluk yıllarca devam ettikten sonra nihayet çok yakında son bulacak gibi görünüyor.

Apple akıllı saati yalnızca iPhone’larla çalışmak üzere tasarlanmıştı. Bu da birçok kullanıcıyı Apple ekosistemine etkili bir şekilde kilitledi. Ancak Vivo’nun şaşırtıcı bir yeniliği sayesinde bu tarihi sınırlama yakında sonsuza dek değişecek. Vivo X Fold 5, Apple Watch uyumluluğu sayesinde bir ilke imzasını atacak.

Vivo oyunun kurallarını tamamen değiştirmeye hazırlanıyor

Vivo, yaklaşan amiral gemisi katlanabilir akıllı telefonu X Fold 5’e ışık tuttu. Cihazın tasarımı, ekranı ve kamerasıyla ilgili ayrıntıları ortaya koymanın yanı sıra, oyunun kurallarını değiştiren bir özelliği de duyurdu. Telefonun Apple Watch entegrasyonu ile geleceği öğrenildi.

Vivo tarafından doğrudan Weibo platformunda duyurulan gelişme oldukça merak uyandırdı. Şirket, yeni cihazını “Apple Watch entegrasyonuna sahip ilk Android telefon” olarak tanımladı.

Peki bu “bağlantı” aslında ne anlama geliyor? Vivo’ya göre söz konusu entegrasyon, Android akıllı telefonunuzda alınan gelen aramaların ve kısa mesajların Apple Watch’unuzda görüntülenmesine olanak tanıyacak.

Ayrıca saat tarafından kaydedilen sağlık verileri, Vivo Health uygulamasıyla senkronize edilebilecek ve doğrudan akıllı telefonunuzda refahınızın eksiksiz bir genel görünümünü sunacak.

Bu bağlantının kesin biçimi henüz net değil. Konuya ilişkin en makul iddia, Vivo’nun ekosistemi ile Apple arasında bir köprü kurmaya çalışması ve saatin basit bağlantısının ötesine geçen yararlı entegrasyonlar sunması oluyor.

Aslında Vivo, iCloud’a doğrudan erişim ve Android akıllı telefonu Mac için genişletilmiş bir monitör olarak kullanma olasılığı gibi diğer entegrasyon biçimlerini de duyurdu. Bu işlevler iki dünya arasında hareket edenler için kullanıcı deneyimini daha akıcı hale getirmeyi amaçlayan daha geniş bir yaklaşım ortaya koyuyor.

Vivo X Fold 5 ayrıca AirPods kulaklıklarla da bağlantı kurabilir. Son olarak iddialara göre yine aynı cihazda iPhone ile senkronizasyon da mümkün olacak.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan raporlar, Vivo X Fold 5’in üçlü koruma sistemiyle katlanabilir telefonlarda yine bir ilki gerçekleştireceğini bizlere gösteriyor. İlerleyen günlerde cihazla alakalı daha fazla açıklama bekleniyor.