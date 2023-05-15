Vivo S17e’nin özellikleri ve fiyatı belli oldu

Bir süredir merakla beklenen Vivo S17e geçtiğimiz günlerde Çinli şirketin internet sitesinde yanlışlıkla listelenmiş ve tüm teknik özellikleri ortaya çıkmıştı. Bugün ise cihaz Çin’de resmen hayranlarına tanıtıldı. Göz alıcı bir tasarıma sahip olan model, güçlü özellikleriyle beğeni topladı.

Açıklanan bilgiler doğrultusunda Vivo S17e’nin öne çıkan özellikleri arasında 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranı, 12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve çift kamera modülü yer alıyor. Üç farklı renk seçeneğiyle gelen cihazın altın, mavi ve siyah opsiyonlar ile ilk olarak Çin’de raflara geleceği belirtiliyor.

Vivo S17e özellikleri

Ekran: 6,7 inç AMOLED panel, Full HD+ çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı

6,7 inç AMOLED panel, Full HD+ çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 7200

MediaTek Dimensity 7200 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB

8 GB ve 12 GB Dahili depolama alanı: 256 GB

256 GB Ön kamera: 16 MP selfie kamerası

16 MP selfie kamerası Arka kamera: 64 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı lens

64 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı lens Bağlantı: 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac, Bluetooth v5.3, GPS, USB-C bağlantı noktası ve NFC

5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac, Bluetooth v5.3, GPS, USB-C bağlantı noktası ve NFC Batarya: 66 watt hızlı şarj destekli 4.600 mAh pil kapasitesi

66 watt hızlı şarj destekli 4.600 mAh pil kapasitesi İşletim sistemi: Android 13 tabanlı OriginOS 3 kullanıcı arayüzü

Full HD+ çözünürlük kalitesi ile gelen Vivo S17e modeli 6,78 inç AMOLED panel sunuyor. Gelişmiş bir ekran kapasitesine sahip olan cihaz HDR10+ desteği, 1.300 nit maksimum parlaklık, 120 Hz yenileme hızı ve 300 Hz dokunmatik örneklemeye ev sahipliği yapıyor.

MediaTek’in sekiz çekirdekli Dimensity 7200 işlemcisinin performans sağladığı Vivo telefonu, grafik tarafında ise Mali-G610 GPU’yu bünyesinde taşıyor. 12 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.2 dahili depolama alanı eşleştiriliyor. İşletim sistemi noktasında ise cihaz Android 13 tabanlı OriginOS 3 ile çalışıyor.

Fotoğrafçılık konusunda da iddiasını ortaya koyan Vivo S17e, optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 64 MP ana kamera sunuyor. Bununla birlikte arka tarafta 2 MP yardımcı sensör yer alıyor. Ön kısımda ise orta üst noktaya konumlandırılmış delik çentik içerisinde 16 MP selfie kamerası bulunuyor.

5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac, Bluetooth v5.3, GPS, USB-C port, NFC, stereo hoparlör ve Hi-Res ses destekleri sunan yeni Vivo modeli, güvenlik için ekran içi parmak izi tarayıcısı sunuyor. 66 watt hızlı şarj desteğine sahip telefonda 4.600 mAh pil kapasitesi karşımıza çıkıyor.

Vivo S17e fiyatı

İlk olarak Çin pazarında satışa çıkacak olan Vivo S17e’nin fiyatı belli oldu. Siyah, mavi ve altın renk seçenekleri ile gelen model üç farklı varyant halinde listeleniyor. Bu varyantlar şu şekilde duyuruldu: