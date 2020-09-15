Venüs’ün atmosferinde yaşam izleri bulundu

Bilim insanları, yüzey sıcaklığı ve güneşe olan yakınlığından dolayı yaşama elverişsiz olduğu düşünülen Venüs‘ün atmosferinde yaşama dair izler buldu.

Uluslararası bir bilim ekibi, gezegenin atmosferinde fosfin olduğunu keşfetti. Araştırmanın başında olan Cardiff Üniversitesi profesörü Jane Greaves, keşfin çok beklenmedik ve heyecan verici olduğunu belirtirken, buluntuların gezegende yaşam olduğuna dair hipotezleri desteklediğinin ve çok dikkatli çalıştıklarının altını çizdi.

Araştırmacılar Hawaii’deki James Clerk Maxwell teleskobunu kullanarak Venüs’ün atmosferinden gelen enerji dalga boylarını incelediler. Bulgular ise Venüs atmosferinde bulunan fosfin (PH3) seviyesinin dünyadakinden en az bin kat daha fazla olduğunu gösterdi.

Greaves’e göre fosfin, amonyaka çok yakın bir kimyasal ve yapısı açısından da oldukça benzer. Fosfin dünya üzerinde bataklık gibi yerlerde oluşan bir gaz ve dengesiz yapısı yüzünden oluştuktan kısa süre sonra kaybolması gerekiyor. Canlılar tarafından üretildiği bilinen bu maddenin başka bir gezegende yüksek miktarlarda bulunması da oldukça şaşırtıcı. Bilim insanları Venüs’teki fosfinin kaynağı ile ilgili çeşitli hipotezler üretmeye çalıştı. Bunun sonucunda yıldırım, volkanlar ya da meteorlar gibi fikirler ortaya atıldı, ancak henüz bu fikirleri doğrulayan bir kanıt elde edilemedi.

Greaves, fosfinin jeolojik olaylar tarafından da üretilebileceğini ifade etti. Ancak doğal fosfin kaynaklarının Venüs’te tespit ettiklerinin on binde biri kadarını üretebileceğini de belirtti. Greaves ayrıca herhangi bir yaşamın olmağı yerde fosfinin varlığından söz etmenin ve bu olayı açıklamaya çalışmanın oldukça zor olduğunu da vurguladı.