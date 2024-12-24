Uygun fiyatlı Vivo Y29 resmen tanıtıldı! İşte özellikleri

Bütçe dostu bir fiyatla gelen Vivo Y29 resmen tanıtıldı.

Dimensity 9300 yonga setine sahip olan cihaz, fiyatına göre iddialı bir performans vaat ediyor.

İlk olarak Hindistan'da satışa çıkan modelin yakında Türkiye'de de raflara gelmesi bekleniyor.

Vivo uygun fiyatlı telefon portföyüne bir yenisini daha ekledi. Bütçe dostu fiyat etiketi ile öne çıkan Vivo Y29 modeli resmen tanıtıldı. Y28’in halefi olan cihaz, önceki modeldden yaklaşık bir yıl sonra piyasaya sunuldu.

Vivo’nun yeni telefonu fiyatına göre iddialı teknik özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında 5.500 mAh’lik geniş pil kapasitesi, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisi ve başarılı ekran performansı oluyor. İşte Vivo Y29’un merak edilen tüm ayrıntıları…

Vivo Y29 teknik özellikleri

Ekran HD+ çözünürlüklü 6,68 inç LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

RAM kapasitesi: 4 GB, 6 GB ve 8 GB LPDDR4X RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama / 1 TB’a kadar MicroSD kart desteği

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 0,08 MP yardımcı lens

Batarya kapasitesi: 44W hızlı şarjlı 5.500 mAh pil

Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS ve USB-C bağlantı noktası

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 kullanıcı arayüzü

Boyutlar: 165,75 x 76,1 x 8,1 mm

Ağırlık: 198 gram

Dimensity 6300 çipini kalbinde taşıyan yeni Vivo cihazı 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonlarla birlikte geliyor. Kullanıcılar ayrıca bu kapasiteyi artırmak için 1 TB’a kadar MicroSD kart kullanabiliyor. Telefonun arka tarafında 50 MP ana kamera ve 0,08 MP yardımcı sensör yer alırken, önde ise 8 MP selfie kamerası bulunuyor.

Vivo Y29, 1.000 nit maksimum parlaklığa ek olarak HD+ çözünürlüklü ve 120 Hz frekansa sahip 6,68 inç LCD ekranla geliyor. 5.500 mAh pil kapasitesi ile gelen model, 44W hızlı şarjı destekliyor. Cihazdaki diğer özellikleri arasında IP64 ve MIL-STD-810H sertifikalarının yanı sıra 5G bağlantısı ve parmak izi sensörü yer alıyor.

Vivo Y29 fiyatı

Vivo’nun bütçe dostu yeni modeli şu anda Hindistan pazarında raflara gelmiş durumda. Diğer ülkelerde ne zaman piyasaya çıkacağı henüz bilinmeyen Vivo Y29’un fiyatı 13.999 rupi (yaklaşık 8 bin TL) başlangıç fiyatıyla satılıyor.