Steam alışverişlerinde Türk Lirası (TL) dönemi resmen sona erdi

Valve’ın sahibi olduğu popüler oyun platformu Steam, Türk Lirası (TL) ile fiyatlandırma sistemini sona erdirdi. Bilindiği üzere şirket, geçtiğimiz ay yapmış olduğu açıklamada, Türkiye ve Arjantin pazarlarında yerel fiyatlandırma desteğinin 20 Kasım tarihinden sonra kaldırılacağını duyurmuştu. Ne yazık ki beklenen oldu ve bugün itibariyle oyunlar USD cinsinden karşımıza çıkmaya başladı.

Steam’in resmi açıklamasına göre bu kararın alınma sebebi, ülkemizdeki oyuncular ve iş ortakları için daha istikrarlı bir sürecin önünü açacak. Türk Lirası’nın öngörülemeyen dalgalanmalarına işaret eden firma, alışverişlerde daha tutarlı bir hizmet sağlayabileceğini belirterek bu önemli değişikliğe gidiyor. Şimdiden pek çok kullanıcı, platformun almış olduğu bu karara ilişkin sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiriyor.

Pek çok oyunda zamlı fiyatlar karşımıza çıktı

Türkiye’deki oyunseverler için bugün ne yazık ki üzücü durum gerçek oldu. 20 Kasım tarihinden önce Steam platformu, bünyesinde yer alan tüm içeriklerde yerel fiyatlandırma politikası desteği sebebiyle Türk Lirası (TL) cinsinden alışveriş deneyimi sunuyordu. Fakat yapılan değişiklikle birlikte TL yerine artık yalnızca USD cinsinden alışverişe izin veriliyor. Bunun sonucunda kullanıcılar, öncesine göre çok daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyor.

Yapılan değişiklik sonucunda pek çok oyunun fiyatında ciddi değişiklikler gerçekleşti. Özellikle de büyük oyunlar, binlerce fiyatlık zamlarla karşımıza çıktı. En popüler örneklerden bazılarına bakmak gerekirse, 30 yıllık unutulmaz FIFA serisinin yerini alan EA Sports FC 42, daha önce ülkemizde 1.199,99 TL karşılığında satılıyordu. Fakat USD fiyatlandırmasıyla birlikte oyun artık 69.99 dolardan oyunculara hitap ediyor. Bir başka futbol oyunu olan Football Manager 2024 ise 899 TL’den 39.99 dolara çıkıyor.

Eski fiyatı 799 TL olan Cyberpunk 2077 oyunu 44.99 dolardan satılacak. Mafia: Definitive Edition oyunu 259 TL’den listelenirken, yeni fiyatı 39.99 TL oldu. 479,99 TL’lik F1 23, 27.99 dolara ulaşılabiliyor. 599 TL’ye satılan Forza Horizon 5 ise 32.78 dolar karşılığında edinilebiliyor.

Rockstar Games’in popüler oyunu Red Dead Redemption 2 daha önce 1.150,00 TL’den satılırken, şimdiki fiyatı ise adeta dudak uçuklatıyor. Western temalı oyun, 59.99 dolar fiyat etiketi ile dikkat topluyor. Tüm bunların yanı sıra son döneme damgasını vuran oyunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkan Baldur’s Gate 3, 799 TL’lik fiyat etiketinin yerine artık 43.99 dolardan listeleniyor.