Ucuz telefon arayanlar için Realme 11X 5G tanıtıldı

Çin merkezli teknoloji şirketi Realme, bugün yeni akıllı telefon modeli ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Şirket, Hindistan pazarında yeni orta seviyes cihazı olan Realme 11X 5G modelini duyurdu. Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlara hitap eden yeni Realme telefonu, rekabetçi fiyatı ve dikkat çekici özellikleriyle dikkatleri üzerine topluyor.

Realme 11X 5G, 200 eurodan daha düşük bir fiyatla satılmasına rağmen, sınıfına göre tatmin edici olarak nitelendirebileceğimiz özelliklere ev sahipliği yapıyor. Büyük ve geniş bir ekranıyla hayranları karşısına çıkan akıllı telefon, ortalama üstü bir batarya kapasitesine sahip olması ile de kullanıcıların ilgisini çekiyor. Bunun yanı sıra, 64 Megapiksellik ana kamerası da Realme 11X 5G’ye albeni kazandıran detaylardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Realme 11X 5G özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,72 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1080 x 2400 çözünürlük, 500 nit tipik parlaklık değer, yüzde 86,6 ekran-gövde oranı

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,72 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1080 x 2400 çözünürlük, 500 nit tipik parlaklık değer, yüzde 86,6 ekran-gövde oranı İşlemci ve GPU: 8 çekirdekli MediaTek Dimensity 6100+, Mali-G57 MC2

8 çekirdekli MediaTek Dimensity 6100+, Mali-G57 MC2 RAM kapasitesi: 8 GB veya 6 GB RAM

8 GB veya 6 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama ve microSD kart ile genişletilebilir hafıza

128 GB dahili depolama ve microSD kart ile genişletilebilir hafıza Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 64 MP sensörlü ana lens (f/1.8) + 2 MP sensörlü derinlik lensi (f/2.4)

64 MP sensörlü ana lens (f/1.8) + 2 MP sensörlü derinlik lensi (f/2.4) Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C Ekstralar: Yana monte parmak izi sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi,

Yana monte parmak izi sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi, Batarya: 33W kablolu hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

33W kablolu hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Realme UI 4.0

Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 Boyutlar: 165.7 x 76 x 7.9 mm

165.7 x 76 x 7.9 mm Ağırlık: 190 gram

190 gram Renkler: Mor ve Siyah

Realme 11X 5G, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesi kalitesi ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,72 inçlik IPS LCD ekranla karşımıza çıkıyor. Nokta çentikli bir tasarımla gelen cihaz, önde selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için f/2.1 diyafram açıklığına sahip 8 MP’lik bir ön kamera taşıyor. Cihazın arka kısmında ise f/1.8 diyafram açıklığında 64 MP ana kamera, f/2.4 diyafram açıklığında 2 MP derinlik sensörü bulunuyor.

Akıllı telefon 6 GB ve 8 GB RAM kapasitesiyle çalışıyor. Aynı zamanda cihaz, 128 GB dahili depolama alanına ek olarak microSD kart girişi desteğine de ev sahipliği yapıyor. Öte tarafta telefon, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6100+ işlemcisinden güç alıyor. 6nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu işlemci, standart Realme 11 5G modelinde karşımıza çıkmıştı.

Batarya noktasında ise cihaz 33W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olan 5.000 mAh pil kapasitesine ev sahipliği yapıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemiyle çalışmaya başlayan model, Realme’nin özel olarak geliştirdiği Realme UI 4.0 kullanıcı arayüzünü kullanıcılarına sunuyor. Ekstra olarak telefonda bir adet yana monte parmak izi sensörü ve 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor. Kablosuz bağlantı olarak Wi-Fi ac standartını ve Bluetooth 5.2 teknolojilerini destekleyen cihaz, kablolu bağlantısını ise USB Type-C portuyla sağlıyor.

Realme 11X 5G fiyatı

Realme’nin yeni telefonu ilk olarak Hindistan’da piyasaya sürülecek. Siyah ve mor olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelen kıllı telefonun fiyatı, 6GB + 128GB versiyonu için 167 euro olarak açıklandı. 8GB + 128GB sürümü ise 180 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.