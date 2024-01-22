Üç renkle gelecek Samsung Galaxy Ring hakkında yeni detaylar

Samsung bu yıl giyilebilir teknoloji pazarına yönelik dikkat çekici bir ürünle karşımıza çıkacak. Samsung’un uygun fiyatlı akıllı yüzüğü hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Heyecanla beklenen Galaxy Ring cihazının yeni özellikleri sızdırıldı.

Uzun bir süredir hakkında birçok sızıntı haberi gelen akıllı yüzük, ilk defa geçen hafta Samsung tarafından gerçekleştirilen Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde duyuruldu. Şirketin yeni amiral gemisi Galaxy S24 akıllı telefon serisinin ardından etkinliğin son saniyelerinde yüzükle alakalı detaylara yer verildi.

Şimdilik hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğumuz ürün, sağlık ve fitness odaklı bir deneyime kapı açacak. Cihazın özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi henüz doğrulanmasa da Galaxy Ring ile ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Analist, Samsung Galaxy Ring hakkında ilk deneyimlerini paylaştı

Avi Greengart tarafından Threads’te paylaşılan bilgilere göre yeni Samsung Galaxy Ring akıllı yüzük, güçlü özellikleri ile dikkatleri üzerine çekecek. Son derece hafif bir yapıya sahip olacak ürün, bu sayede kolay bir şekilde kullanılabilecek. Şimdilik renk seçenekleri tam olarak açıklanmasa da yüzüğün üç farklı renkle piyasada boy göstereceği belirtildi.

Galaxy Ring’in bir prototipini elde edip göz atma imkanı bulduğunu dile getiren Greengart, Samsung’un kendisine fotoğraf çekimi için izin vermediğini dile getirdi. Ürünün etkileyici bir mühendisliğe sahip olduğunu dile getiren piyasa analisti, “gülünç derecede hafif” bir ürünle karşılaştığını söyleyerek şaşkınlığını ifade etti.

Üç renk seçeneğiyle geleceği belirtilen Galaxy Ring, iddialara göre 13 farklı boyut ile raflarda yer alacak. Tüm bu bilgilerin yanı sıra Greengart, son olarak cihazın çıkış tarihi ile ilgili de bilgi verdi. Heyecanla beklenen akıllı yüzüğün bu yıl piyasaya çıkacağını açıkladı. Fakat elbette ki tam bir tarih aktarılmadı. Şirketin ilerleyen aylarda cihazla ilgili daha fazla bilgi vereceği tahmin ediliyor.

Sağlık ve fitness özellikleriyle öne çıkacak

Samsung’un yeni akıllı yüzüğü, akıllı saatlerle rekabet edecek. Şirket, bazı kullanıcıların uyurken büyük akıllı saatler takmaktan rahatsız olduğunu dile getirerek onlar için son derece konforlu bir deneyim vadediyor. Kalp atış hızı ve kan oksijen seviyesi takibi gibi sağlık odaklı özelliklere ev sahipliği yapacak cihaz, aynı zamanda uyku izleme ve fiziksel aktivite takibine de imkan sağlayacak.

Bu yıl piyasaya çıkması beklenen Galaxy Ring, Samsung Health ile senkronize bir şekilde çalışacak. Galaxy Watch serisi akıllı saatlerle de uyumluluk göstereceği öne sürülen cihaz, kullanıcıların sağlık ve fitness aktivitelerini takip etmeyi kolaylaştıracak.