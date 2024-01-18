Samsung’dan uygun fiyatlı akıllı yüzük: Galaxy Ring duyuruldu

Giyilebilir teknoloji pazarı her geçen gün daha fazla büyümeye devam ederken, bu pazarın en dikkat çekici ürünlerinden biri olan akıllı yüzükler de popülaritesini hızla artırmayı sürdürüyor. Kullanıcıların günlük işlerini daha kolay bir hale getirmeyi amaçlayan bu teknoloji, küçük ve kompakt yapısı nedeniyle tüketiciler için ilgi çekici bir seçenek olarak görülüyor. İlerleyen yıllarda küresel çapta kullanım oranı büyüyeceği tahmin edilen akıllı yüzüklere bir seçenek de şimdi Samsung’dan geliyor.

Samsung’un ilk akıllı yüzüğü ile ilgili şimdiye kadar birçok sızıntı iddiası gündeme gelmişti. Merakla beklenen cihaz nihayet ilk kez şirket tarafından duyuruldu. Samsung Galaxy S24 serisi amiral gemisi telefonların tanıtıldığı Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde şirket, bu sürpriz duyuruya yer verdi. Etkinliğin son saniyelerinde Samsung Galaxy Ring akıllı yüzük modeli resmen doğrulandı.

Samsung Galaxy Ring hakkında ilk bilgiler geldi

Galaxy Unpacked 2024’ün son kısmında karşımıza çıkan şirketin ilk akıllı yüzüğü için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen ürünle alakalı Samsung Research araştırma ekibinden Dr. Matthew Wiggins şu açıklamayı yaptı:

“Güçlü ve uygun fiyatlı bir sağlık ve sağlıklı yaşam cihazı yarattık. Gelecekte sağlık hizmetlerinin şeklini yalnızca Samsung’un yapabileceği gibi değiştirmek için buradayız. Galaxy Ring ile tanışın!“

Etkinlikte beklenmedik bir şekilde sahneye çıkan Galaxy Ring akıllı yüzük modeli ile ilgili ilk doğrulanmış bilgiler karşımıza çıktı. Ekrana gelen sunumda cihazın yansıtıcı kaplaması ve sağlık ölçümü için dahili sensörleri gibi tasarımıyla alakalı bazı detaylar gözlerden kaçmadı.

Şimdilik ne yazık ki Galaxy Ring’in diğer detayları hakkında bir bilgi mevcut değil. Şu anda ürünün yalnızca adı, tasarımı ve küçük bazı ayrıntıları bilinirken; yine de cihazla ilgili akıllarda birçok soru işareti bulunuyor. Akıllı yüzüğün teknik özellikleri şimdilik belirsizliğini korumaya devam ederken, bununla birlikte ürünün çıkış tarihi ve satış fiyatı da şu an için bilinmiyor.

Samsung Galaxy Ring özellikleri

Şimdilik cihazla ilgili doğrulanmış detaylar oldukça sınırlı. Fakat yine de ürünle alakalı çok sayıda sızıntı mevcut. Uygun fiyatlı bir seçenek olarak akıllı yüzük pazarında boy göstermesi beklenen ürün, muhtemelen bu yılın sonlarında resmi olarak satışa sunulacak.

Sağlık odaklı bir teknoloji olarak lanse edilen bu akıllı yüzük, birçok noktada bir akıllı saatten beklenen işlevleri bile getirebilecek. Fakat daha geniş bir kullanım için şirketin bu cihazı Galaxy Watch serisi akıllı saatleriyle entegre bir şekilde daha güçlü hale getirmeyi planlıyor.

Kalp atış hızı, uyku takibi ve stres seviyesi ölçümü gibi ilgi çekici özelliklere ev sahipliği yapacağı tahmin edilen ürün, iddialara göre 7 güne kadar kullanım için uzun ömürlü bir bataryayla gelecek. Suya karşı dayanıklılık gösterecek olan cihaz, bu sayede konforlu bir deneyime kapı aralayacak.