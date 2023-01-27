Twitter web sürümünde yeni yazı tipine geçti

Milyarder iş insanı Elon Musk yönetiminde olan popüler sosyal medya platformu Twitter bugün sürpriz bir yenilik ile karşımıza çıktı. Her geçen gün yeni özelliklerle kullanıcılarını şaşırtmaya devam eden platform, son olarak küçük bir değişiklik gerçekleştirdi. Twitter web sürümü kullanıcıları için yeni bir yazı tipi test etmeye başladı. Tipografi değişikliği oldukça sınırlı bir şekilde hayata geçirildi. Bu nedenle pek çok kullanıcının söz konusu yeniliği ilk bakışta fark etmemesi epey olası gözüküyor.

Twitter yeni yazı tipi ile dolandırıcıların önüne geçmeyi planlıyor

Twitter’ın yeni yazı tipi, şimdilik yalnızca profil bilgilerinde bulunan kullanıcı adında kendini gösteriyor. Bazı özel harfler artık daha karakteristik biçimde kullanıcıların önüne çıkıyor. Şirket, bu değişiklik ile beraber platformda yer alan dolandırıcıların önüne geçmeyi amaçlıyor. Yenilenen fontta küçük ‘L’ harfi ve büyük ‘I’ harfi daha farklı ve keskin bir görünüm içeriyor. Böylelikle şirket, sahte kullanıcı adlarını kullanarak markaları taklit eden kötü niyetli kişileri daha belirgin bir hale getirmeyi planlıyor. Öte yandan ‘O’ harfi ile ‘0’ rakamı da daha belirginleştiriyor. ‘0’ rakamının ortasında küçük bir çapraz çubuk yer alıyor ve bu sayede sahtekarlıkların kolayca anlaşılabilmesi sağlanıyor.

Şimdiye kadar Twitter platformunda bu yöntemle pek çok dolandırıcılık suçu işlenmişti. Fakat anlaşılan o ki şirket, bu durumu fark etti ve nihayet önlemini aldı. Geçmişten bu yana çok sayıda internet kullanıcısının canını yakan yazı tipi karmaşası, Twitter platformunda şimdi artık daha belirgin bir hale geldi.

looks like twitter is making some attempts to cut down on impersonation accounts by using a new font for twitter handles. note the slashed 0 and the tail on the l. pic.twitter.com/NZRQxjS3XJ — Molly White (@molly0xFFF) January 26, 2023

Twitter’ın yeni fontu yakında iOS ve Android’e gelebilir

Yeni yazı tipinden de anlaşıldığı üzere pek çok kişi, Twitter’daki bu değişikliğin dolandırıcılık suçunun önüne geçmesinden kaynaklandığını tahmin ediyor. Fakat bu konuda şirket henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Platformun doğrulanmış hesapları üzerinden güncellemeye ilişkin ne yazık ki henüz herhangi bir bilgi yer almıyor. Dolayısıyla bu değişikliğin şimdilik test aşamasında olduğu düşünülüyor.

Twitter yeni yazı tipi ile ilk olarak web sürümündeki kullanıcılarının karşısına çıktı. Henüz maalesef ki iOS ya da Android uygulamasında bu konuda bir değişiklik gerçekleştirilmedi. Ancak şirketin kısa bir süre içinde yeni fontuyla alakalı testlerini tamamlayıp, sonrasında ise mobil uygulamalar da dahil olmak üzere tüm platformlarda herkes için etkinleştirmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Twitter, bir başka tasarım değişikliğine daha gitmiş ve uygulamanın ana sayfası olarak kronolojik akışı ayarlamaya izin vermeye başlamıştı. Bu yenilikle birlikte platform, birçok kullanıcısı tarafından TikTok’a benzetilmişti. Tıpkı TikTok’ta olduğu gibi sekmeli bir görünüme geçen uygulama, bazı kullanıcılardan son derece olumlu yorumlar alırken, bazılarından ise tepki topladı. Uygulamanın yeni tasarımı, kullanıcıları adeta ikiye böldü.