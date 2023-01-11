Twitter ana sayfa tasarımı TikTok tarzı sekmelere ayrılıyor

Popüler sosyal medya platformu Twitter, rakiplerinden ilham alan yeni özellikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirket geçtiğimiz yıllarda Clubhouse uygulamasından esinlendiği Spaces özelliğini kullanıcılarına sunmuş; Instagram Hikayeleri fonksiyonuna benzer bir şekilde çalışan 24 saat içerisinde kendi kendini imha eden özelliğini kısa bir süre de olsa test etmişti. Bugün yapılan açıklamaya göre ise Twitter, ana sayfa tasarımında TikTok benzeri bir görünüme gitmeye karar verdi.

Twitter yeni ana sayfa düzenini ilk olarak iOS uygulamasında kullanıcılarına sundu. Bugün itibariyle iPhone cihazlarından uygulamasını güncelleyip ziyaret eden kullanıcılar, ‘Sizin İçin’ ve ‘Takip edilenler’ sekmeleri ile karılaşmaya başladı. Yapılan değişiklik, tamamen algoritma önerilerine ayrılmış bir sekmenin bulunduğu TikTok arayüzünden bariz bir şekilde ilham alıyor. Diğer sekmede ise kullanıcı tarafından takip edilen hesaplarda paylaşılan tweetlere yer veriliyor.

Twitter ana sayfa tasarımını iki sekmeye böldü

Twitter Destek hesabı üzerinden bugün önemli bir açıklama yapıldı. Şirket, yeni ana sayfa düzeni ile ilgili merak edilen detayları paylaştı. Açıklanan bilgilere göre Sizin İçin ve Takip Edilen sekmeleri, Ana Sayfa ve En Son sekmelerinin yerini alacak. Kullanıcılar bunlar arasında kolay bir şekilde geçiş yapabilmek için zaman çizelgesinin en üst kısmında bu seçeneklere erişim sağlayabilecek. Platformun konuya ilişkin yapmış olduğu resmi açıklaması şu şekilde oldu:

The “For you” and “Following” tabs replace “Home” and “Latest” and will be pinned to the top of your timeline so you can easily switch between them. Swipe to switch timelines instead of tapping the ✨ icon. — Twitter Support (@TwitterSupport) January 11, 2023

“Görmek istediğiniz tweetleri görün. iOS’ta bugünden itibaren, ‘Sizin İçin önerilen tweetleri veya ‘Takip Ettiğiniz’ hesaplardan tweetleri görmek için sekmeler arasında kaydırın. “Sizin İçin ve Takip Edilen sekmeleri, Ana Sayfa ve En Son sekmelerinin yerini alır ve bunlar arasında kolayca geçiş yapabilmeniz için zaman çizelgenizin üst kısmına sabitlenir. ‘Yıldız’ simgesine dokunmak yerine zaman çizelgelerini değiştirmek için kaydırın.”

iOS için Twitter uygulamasının TikTok’a benzeyen yeni ana sayfa görünümü, kullanıcıların da dikkatinden kaçmadı. Pek çok kişi, platformun Çinli teknoloji devi ByteDance’in sahibi olduğu sosyal medya servisi TikTok’tan bariz bir şekilde esinlendiğini ifade etti. Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse, TikTok’a girdiğimizde de ana sayfanın üst kısmında ‘Takip Ediliyor’ ve ‘Sizin İçin’ olmak üzere iki farklı sekme seçeneği yer alıyor.

Akışı iki sekme altında ayırarak gösteren Twitter, sosyal ağ deneyimine önemli ölçüde müdahale etmeden içerik önermek ve reklam sunmak için daha fazla alana sahip olmaya başladı. Kullanıcılar, algoritmanın önerilerini kontrol etmek istemiyorsa, takip ettiği hesaplardan gelen gönderileri kontrol etmek için oldukça kolay bir şekilde sekmeler arasında geçiş yapabiliyor.

Yapılan ilk geri bildirimlere göre Twitter kullanıcıları, platformun yeni ana sayfa tasarımından pek de memnun görünmüyor. Twitter Destek hesabının altına gelen yorumlarda kullanıcılar, sert bir şekilde bu arayüzü eleştiriyor. Şirketin ‘Sizin İçin’ sekmesini görüntülemekte ısrar etmesi ve bu zorunlu değişiklik, kullanıcılardan tepki çekiyor. Yeni Twitter tasarımının Android ve Web platformlarında ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.