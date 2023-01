Twitter ana sayfa tasarımı TikTok tarzı sekmelere ayrılıyor

Popüler sosyal medya platformu Twitter, rakiplerinden ilham alan yeni özellikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirket geçtiğimiz yıllarda Clubhouse uygulamasından esinlendiği Spaces özelliğini kullanıcılarına sunmuş; Instagram Hikayeleri fonksiyonuna benzer bir şekilde çalışan 24 saat içerisinde kendi kendini imha eden özelliğini kısa bir süre de olsa test etmişti. Bugün yapılan açıklamaya göre ise Twitter, ana sayfa tasarımında TikTok benzeri bir görünüme gitmeye karar verdi.

Twitter yeni ana sayfa düzenini ilk olarak iOS uygulamasında kullanıcılarına sundu. Bugün itibariyle iPhone cihazlarından uygulamasını güncelleyip ziyaret eden kullanıcılar, ‘Sizin İçin’ ve ‘Takip edilenler’ sekmeleri ile karılaşmaya başladı. Yapılan değişiklik, tamamen algoritma önerilerine ayrılmış bir sekmenin bulunduğu TikTok arayüzünden bariz bir şekilde ilham alıyor. Diğer sekmede ise kullanıcı tarafından takip edilen hesaplarda paylaşılan tweetlere yer veriliyor.

Twitter Destek hesabı üzerinden bugün önemli bir açıklama yapıldı. Şirket, yeni ana sayfa düzeni ile ilgili merak edilen detayları paylaştı. Açıklanan bilgilere göre Sizin İçin ve Takip Edilen sekmeleri, Ana Sayfa ve En Son sekmelerinin yerini alacak. Kullanıcılar bunlar arasında kolay bir şekilde geçiş yapabilmek için zaman çizelgesinin en üst kısmında bu seçeneklere erişim sağlayabilecek. Platformun konuya ilişkin yapmış olduğu resmi açıklaması şu şekilde oldu:

The “For you” and “Following” tabs replace “Home” and “Latest” and will be pinned to the top of your timeline so you can easily switch between them. Swipe to switch timelines instead of tapping the ✨ icon.

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 11, 2023