Twitter, para kazanma şartlarını değiştirdi

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alındıktan sonra platformunda radikal değişimlere imza atan Twitter, son olarak ismini, site adresini ve logosunu “X” harfiyle değiştirme kararıyla gündeme düşmüştü. Musk’un Twitter’ı “her şeyin uygulaması X”e dönüştürme vizyonu kapsamında atılan bu adım, pek çok değişikliği de beraberinde getirdi.

Şirket geçen hafta, içerik üreticilerini desteklemek amacıyla yepyeni bir para kazanma programı başlattığını duyurdu. Bu program kapsamında, platformun reklam gelirlerinin bir kısmını içerik üreticilere dağıtacağını açıklayan Elon Musk, paylaşımlarının toplam görüntülenme sayısı 15 milyonu aşan, en az 500 takipçisi olan ve doğrulanmış bir hesaba sahip olan kullanıcıların programa katılmaya hak kazanacaklarını belirtti. İlk ödemelerin yapılmasının üzerinden henüz bir hafta geçmişken, şirket yeni bir karar aldı.

Twitter (X) para kazanma gereksinimlerini düşürdü

Sosyal medya platformu tarafından alınan yeni karara göre, Twitter’ın (X) para kazanma programına katılmak için artık en az 5 milyon görüntülenmeye sahip olmak yeterli olacak. Ayrıca önceki sistemde içerik üreticiler, toplam ödeme miktarı 50 doları aştıktan sonra para çekebiliyorlardı. Elon Musk bu oranda da değişikliğe giderek, minimum para çekme miktarını 10 dolar seviyesine indirdi.

This essentially means that X Premium (fka Twitter Blue) is free for accounts that generate above 5M views. Note, only views from verified handles count, as scammers will otherwise use bots to spam views to infinity. https://t.co/87MqqyUu2E — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023

Yapılan bu değişiklikler ile birlikte daha fazla içerik üretici, eski adı Twitter olan X platformundan para kazanmaya hak kazanabilecek. Bununla birlikte 5 milyon görüntülenmeye sahip olmanın başlı başına yeterli olmadığını da belirtmemizde fayda var. Şirket para kazanma programına katılmak için en az 500 takipçiye sahip bir doğrulanmış hesapa sahip olma gereksinimini hala koruyor.

Doğrulanmış bir hesapa sahip olabilmek için, eskiden Twitter Blue olarak hizmet veren, ancak Twitter’ın yeniden markalaşma süreci kapsamında ismi değiştirilerek X Premium olan abonelik hizmetini satın almak gerekiyor.

X Premium’un Türkiye fiyatlarından da bahsetmek gerekirse, şöyle sıralayabiliriz:

Web’de: aylık 150 TL, yıllık 1569,99 TL

iPhone’da: aylık 209 TL, yıllık 2199 TL

Android’de: aylık 209 TL, yıllık 2199 TL

Her içeriğe izin verilmiyor

Twitter (X) para kazanma programının, cinsellik ve suç teşkil eden davranışlar, şiddet, kumar, uyuşturucu veya alkol içerikli paylaşımları desteklemeyeceğini belirtti. Bu tarzdaki içerikleri paylaşan bir kullanıcı, 5 milyon görüntülenmeye ulaşsa ve 500 takipçili bir doğrulanmış hesaba sahip olsa bile hiçbir şekilde para kazanamayacak.

Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Öte yandan büyük içerik üreticileri şimdiden ödemelerini almaya başlamış durumdalar. Örneğin X’te 750 bin takipçisi bulunan Brian Krassenstein adlı bir yazar, 24 bin ABD Doları (yaklaşık 650 bin TL) kazandığını açıkladı. 1,7 milyon takipçiye sahip Benny Johnson adlı bir başka içerik üretici de 10 bin dolar (yaklaşık 270 bin TL) kazandığını duyurdu.

Bu arada ödemelerin takipçi sayısına göre belirlenmediğini de belirtmemiz gerekiyor. Önemli olan paylaşımlarınızın ne kadar etkileşim aldığı. Örneğin 10 bin takipçisi olan bir kullanıcı, 100 bin takipçisi olan bir başka kişiden daha fazla etkileşime sahipse, kazandığı para da artacaktır.