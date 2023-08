Twitter, para kazanma şartlarını değiştirdi

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alındıktan sonra platformunda radikal değişimlere imza atan Twitter, son olarak ismini, site adresini ve logosunu “X” harfiyle değiştirme kararıyla gündeme düşmüştü. Musk’un Twitter’ı “her şeyin uygulaması X”e dönüştürme vizyonu kapsamında atılan bu adım, pek çok değişikliği de beraberinde getirdi.

Şirket geçen hafta, içerik üreticilerini desteklemek amacıyla yepyeni bir para kazanma programı başlattığını duyurdu. Bu program kapsamında, platformun reklam gelirlerinin bir kısmını içerik üreticilere dağıtacağını açıklayan Elon Musk, paylaşımlarının toplam görüntülenme sayısı 15 milyonu aşan, en az 500 takipçisi olan ve doğrulanmış bir hesaba sahip olan kullanıcıların programa katılmaya hak kazanacaklarını belirtti. İlk ödemelerin yapılmasının üzerinden henüz bir hafta geçmişken, şirket yeni bir karar aldı.

Sosyal medya platformu tarafından alınan yeni karara göre, Twitter’ın (X) para kazanma programına katılmak için artık en az 5 milyon görüntülenmeye sahip olmak yeterli olacak. Ayrıca önceki sistemde içerik üreticiler, toplam ödeme miktarı 50 doları aştıktan sonra para çekebiliyorlardı. Elon Musk bu oranda da değişikliğe giderek, minimum para çekme miktarını 10 dolar seviyesine indirdi.

This essentially means that X Premium (fka Twitter Blue) is free for accounts that generate above 5M views.

Note, only views from verified handles count, as scammers will otherwise use bots to spam views to infinity. https://t.co/87MqqyUu2E

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023