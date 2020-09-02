Twitter artık “Neden TT oldu?” sorusunun cevabını verecek

Twitter popüler olan konuların ne olduğunu ve neden popüler hale geldiğini daha anlaşılır hale getirmek için sabitlenmiş tweet’ler göstermeyi planlıyor. Bu yeniliğin amacı popülerlik kazanmakta olan bir başlığın ne olduğunu belki de yüzlerce tweet’in arasında gezmek zorunda kalmadan anlaşılır hale getirmek.

Sabitlenen tweet’lerin bazıları algoritma tarafından bazıları ise Twitter moderatörleri tarafından belirlenecek. Yapılan açıklamaya göre sabitlenmiş tweet’ler mobil uygulamada an itibariyle hayata geçerken, internet sitesi üzerinde ise önümüzdeki günlerde hayata geçecek.

Tek bir tweet’in bir konuyu açıklamaya yeterli olmadığı konularda ise kısa açıklamalar oluşturan bir değişiklik yapılması planlanıyor. Twitter’ın açıklamasına göre bu açıklamalar popüler konular hakkında açık ve kaynaklı bilgiler verecek ve Twitter’ın küratör ekibi tarafından yazılacak. Açıklama özelliğinin de önümüzdeki haftalarda çıkması bekleniyor.