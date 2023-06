Türkiye’de Mayıs ayının en popüler dizi ve filmleri

Online dizi-film rehberi JustWatch her ay olduğu gibi bu ay da yine Türkiye’de en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı. Mayıs ayına damgasını vuran birbirinden kaliteli o yapımlar belli oldu.

JustWatch verilerine göre Mayıs ayında en çok izlenen film Air oldu. Listenin ilk üç basamağını Menü ve Avatar: Suyun Yolu filmleri takip etti. Dizi sıralamasında ise bir numarada itadel yer alırken; kısa bir süre önce final yapan Succession ve The Walking Dead ise ilk üç sırayı tamamladı.

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Mayıs)

Air Menü Avatar: Suyun Yolu Burning Days Önemsiz Biri Zaman Kapanı Her Şey Her Yerde Aynı Anda Hızlı ve Öfkeli 9 Dune: Çöl Gezegeni Hayır

Ben Afflect tarafından yönetilen ve 5 Nisan tarihinde Amazon Prime Video platformunda gösterime sunulan Air filmi, Mayıs ayının en çok izlenen filmleri arasında ilk sırada kendine yer buldu. Alex Convery’nin senaryosunu kaleme aldığı biyografik spro drama filmi, bir Nike çalışanının çaylak oyuncu Michael Jordan ile bir ortaklık yapmaya çalıştığı basketbol ayakkabısı olan Air Jordan’ın doğuş hikayesini konu alıyor. Gerçek olaylardan esinlenerek hayata geçirilen bu yapım, kısa sürede ilgi odağı haline gelmeyi başarıyor.

Mark Mylod’un yönettiği ve geçtiğimiz yıl vizyona giren kara komedi ve korku türündeki The Menu filmi; Adam McKay, Betsy Koch ve Will Ferrell’in yapımcılığıyla hayata geçiyor. Senaryosunu Seth Reiss ve Will Tracy’nin kaleme aldığı yapım, başrollerinde ise Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Hong Chau ve Janet McTeer gibi yıldız isimleri ağırlıyor.

James Cameron’un yönetmenliğini üstlendiği Avatar: Suyun Yolu filmi üçüncü sıradan kendine yer bulurken; Emin Alper tarafından yönetilen Burning Days (Kurak Günler) ise dördüncü basamakta karşımıza çıkıyor. Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yönetmen de dahil olmak üzere toplamda dokuz ödüle layık görülen yapım, başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç ikilisini ağırlıyor. Netflix platformundan seyredebileceğiniz film, izleyicilerin ilgisini üzerinde toplamayı başarıyor.

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Mayıs)

Citadel Succession The Walking Dead The Last of Us Game of Thrones Bir Küçük Işık The Tailor Muhteşem Bayan Maisel BEEF The Diplomat

Amazon Prime Video platformunda yayınlanan Citadel, Mayıs ayının en çok izlenen dizileri arasında ilk sırada yer alıyor. Richard Madden, Priyanka Chopra, Stanley Tucci ve Ashleigh Cummings’in başrollerini paylatşığı casus aksiyon gerilim temalı dizi, başarısını bir kez daha ispatlıyor.

Geçtiğimiz günlerde final bölümü ile ekranlara gelen ve dünya genelinde milyonlarca hayranını ekran başına toplayan Succession dizisi ise ikinciliği üstleniyor. Üçüncü basamakta The Walking Dead yer alırken, dördüncülüğü ise BluTV üzerinden izleyebileceğiniz The Last of Us üstleniyor.

NOT: Veriler 01.05.2023 – 31.05.2023 tarihleri arasında JustWatch’un popülerlik skoruna göre hazırlanmıştır.