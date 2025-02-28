Türkiye’de en çok izlenen Oscar 2025 Adayı filmler

Yılın en iddialı filmleri önümüzdeki günlerde Oscar Ödülleri'nde bir araya gelecek.

97. Akademi Ödülleri, yıla damgasını vuran onlarca filmi onurlandırmaya hazırlanıyor.

Oscar 2025 Adayları arasında en çok izlenen filmler, etkinliğe günler kala açıklandı.

97. Akademi Ödülleri (Oscar 2025) için geri sayım başladı. Yılın en iyi filmlerini bir araya getirecek olan dünyaca prestijli organizasyon, Türkiye’de de yoğun bir ilgiyle bekleniyor. JustWatch tarafından hazırlanan son rapor ise 2025 Oscar Adayları arasında ülkemizde en popüler filmleri bizlere gösteriyor.

Yıla damgasını vuran birbirinden kaliteli sinema filmlerinin bir araya geleceği heyecan verici organizasyon için artık geri sayım başladı. Günler sonra düzenlenecek ödül töreni, yılın en başarılı filmlerini onurlandırarak öne çıkan yapımları bizlerle buluşturacak. Peki ya 2025 Oscar Adayları arasında şimdiden dikkat toplayan o filmler hangileri? İşte detaylar…

Türkiye’de en popüler Oscar 2025 Adayı filmler hangileri?

Cevher – Mubi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki – BluTV Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık – Disney+ Ters Yüz 2 – Disney+ Yaratık: Romulus – Disney+ EMILIA PÉREZ – Mubi Şişli Kız – Mubi 6888. Tabur – Netflix Wallace ve Gromit: Kinci Kuş – Netflix Sugarcane – Disney+

Yukarıda yer alan listede en dikkat çeken Oscar 2025 Adayları karşımıza çıkıyor. Sürükleyici bir müzikal drama hikayesi sunan EMILIA PÉREZ toplamda 13 adaylıkla dikkatleri üzerine çekiyor. Listede yer alan Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık ise toplam 7 adaylıkla çok konuşulan filmler arasına yerleşiyor.

Mubi platformundan izleyebileceğiniz Cevher filmi 5 Oscar Adaylığı ile dikkat toplarken, izlenme listesinde ilk on basamağa oturan diğer yapımların yalnızca birer adaylığa sahip olduklarını da belirtmekte fayda var.

2025 Oscar Ödülleri ne zaman? Nasıl ve nereden izlenir?

3 Mart 2025 Türkiye saatiyle 03:00 – 06:00 arasında gerçekleşecek olan Oscar Ödülleri, Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayan gece karşımıza çıkacak.

Etkinliğin sunuculuğunu Conan O’Brien üstlenirken, ülkemizdeki sinema tutkunları Disney+ platformundan gerçekleştirilecek canlı yayın ile organizasyonu anbean takip etme imkanına sahip olacak.