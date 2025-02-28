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    Türkiye’de en çok izlenen Oscar 2025 Adayı filmler

    Türkiye'de en çok izlenen Oscar 2025 Adayları belli oldu. Yıla damgasını vuracak filmlerin açıklanacağı etkinlik için geri sayım başladı.
    Oscar 2025
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    • Yılın en iddialı filmleri önümüzdeki günlerde Oscar Ödülleri'nde bir araya gelecek.
    • 97. Akademi Ödülleri, yıla damgasını vuran onlarca filmi onurlandırmaya hazırlanıyor.
    • Oscar 2025 Adayları arasında en çok izlenen filmler, etkinliğe günler kala açıklandı.

    97. Akademi Ödülleri (Oscar 2025) için geri sayım başladı. Yılın en iyi filmlerini bir araya getirecek olan dünyaca prestijli organizasyon, Türkiye’de de yoğun bir ilgiyle bekleniyor. JustWatch tarafından hazırlanan son rapor ise 2025 Oscar Adayları arasında ülkemizde en popüler filmleri bizlere gösteriyor.

    Yıla damgasını vuran birbirinden kaliteli sinema filmlerinin bir araya geleceği heyecan verici organizasyon için artık geri sayım başladı. Günler sonra düzenlenecek ödül töreni, yılın en başarılı filmlerini onurlandırarak öne çıkan yapımları bizlerle buluşturacak. Peki ya 2025 Oscar Adayları arasında şimdiden dikkat toplayan o filmler hangileri? İşte detaylar…

    Türkiye’de en popüler Oscar 2025 Adayı filmler hangileri?

    1. Cevher – Mubi
    2. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki – BluTV
    3. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık – Disney+
    4. Ters Yüz 2 – Disney+
    5. Yaratık: Romulus – Disney+
    6. EMILIA PÉREZ – Mubi
    7. Şişli Kız – Mubi
    8. 6888. Tabur – Netflix
    9. Wallace ve Gromit: Kinci Kuş – Netflix
    10. Sugarcane – Disney+
    En çok izlenen Oscar 2025 adayı filmler
    Görsel: JustWatch

    Yukarıda yer alan listede en dikkat çeken Oscar 2025 Adayları karşımıza çıkıyor. Sürükleyici bir müzikal drama hikayesi sunan EMILIA PÉREZ toplamda 13 adaylıkla dikkatleri üzerine çekiyor. Listede yer alan Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık ise toplam 7 adaylıkla çok konuşulan filmler arasına yerleşiyor.

    Mubi platformundan izleyebileceğiniz Cevher filmi 5 Oscar Adaylığı ile dikkat toplarken, izlenme listesinde ilk on basamağa oturan diğer yapımların yalnızca birer adaylığa sahip olduklarını da belirtmekte fayda var.

    2025 Oscar Ödülleri ne zaman? Nasıl ve nereden izlenir?

    3 Mart 2025 Türkiye saatiyle 03:00 – 06:00 arasında gerçekleşecek olan Oscar Ödülleri, Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayan gece karşımıza çıkacak.

    Etkinliğin sunuculuğunu Conan O’Brien üstlenirken, ülkemizdeki sinema tutkunları Disney+ platformundan gerçekleştirilecek canlı yayın ile organizasyonu anbean takip etme imkanına sahip olacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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