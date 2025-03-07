Exxen’den müjdeli haber: Gibi 6. sezon yayın tarihi açıklandı

Gibi dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı.

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrol oynadığı dizinin 6. sezonu için yayın tarihi açıklandı.

Exxen'in açıklamasına göre Gibi'nin yeni sezonu 14 Mart Cuma günü seyircisiyle buluşacak.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen platformu müjdeli bir haberle karşımıza çıktı. Feyyaz Yiğit imzalı popüler komedi dizisi Gibi için 6. sezon yayın tarihi nihayet açıklandı. Son dönemlerde özellikle de internet dünyasında bir fenomen haline gelen Gibi’nin yeni bölümleri çok yakında ekranlara gelecek.

Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi tarafından senaryosu kaleme alınan Gibi dizisi günlük hayatta dillere adeta pelesenk olan eğlenceli diyaloglarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Geçen yıl beşinci sezonuyla izleyicileri kahkahalara boğan sevilen yapım, çok yakında yeni sezonuyla eğlenceyi kaldığı yerden devam ettirecek. İşte Gibi’nin 6. sezon yayın tarihi ve merak edilen tüm detayları…

Gibi 6. sezon ne zaman yayınlanacak?

Exxen’in sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaya göre Gibi’nin 6. sezonu 14 Mart Cuma günü ekranlara gelecek. Önümüzdeki hafta Gibi yeni bölümü ile nihayet izleyicileriyle buluşacak.

Gibi 6. sezon yayın tarihi duyurusunu sosyal medyadan eğlenceli bir üslupla paylaşan Exxen platformu Yılmaz, İlkkan ve Ersoy karakterlerinin maceralarının kaldığı yerden devam edeceğini şu açıklamayla yayınladı:

“Kendini bulmuş insanların kendini arayan insanları bulamaması sonucunda ortaya çıkan duygusal kopukluklara mümkün mertebe karışmamayı seçen Yılmaz, İlkkan ve Ersoy’un gerek dijital çağın şartları gerekse bireysel tedbirsizlikleri sonucunda bu kararlarından defalarca dönmek zorunda kalışları başta olmak üzere birçok başka şeyi de konu alan Gibi, 6. sezon ilk bölümüyle 14 Mart Cuma Exxen’de.”

Yerli komedi dizisi Gibi’nin yeni bölümleri için artık geri sayım başlamış durumda. Altıncı sezonda da Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan üçlüsünün başrolleri paylaşmaya devam edeceği dizi, absürt komedi tarzıyla seyircilere eğlenceli anlar yaşatacak.

Exxen ücretsiz deneme aboneliği nasıl başlatılır?

Yerli dijital platformlardan biri olan Exxen daha önce üye olmayan kullanıcılar için son derece cazip bir fırsat sunuyor. Netflix gibi rakiplerinde mevcut olmayan “deneme aboneliği” 1 hafta boyunca kullanıcılara tanınıyor. Kullanıcılar yalnızca 1 TL karşılığında 7 gün platforma erilebiliyor.

Kullanıcılar bu süre zarfında platformdaki tüm dizi, film ve belgesel içeriklerini ekstra ücret ödemeden izleme şansına sahip oluyor. Bir haftalık süreçten sonra kullanıcılar dilerse aboneliklerini iptal edebiliyor. Abone olmaya devam edecek kullanıcılar reklamlı pakete aylık 160,90 TL, reklamsız aboneliğe ise 223,90 TL‘den ulaşabiliyor.

Exxen’in 1 TL karşılığında 7 gün deneme aboneliği kampanyasından yararlanmak isteyen kullanıcılar bu bağlantıya tıklayarak kayıt gerçekleştirebilir. İyi seyirler!