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Türkiye’de Mayıs ayının en popüler dizi ve filmleri

Türkiye'de Mayıs ayında en popüler olan dizi ve filmlere göz atın.

Barış Mancar
Line of Duty - Görsel: Netflix

Her geçen gün artan kullanıcı sayılarına baktığımızda online dizi-film platformlarının Türkiye’de de oldukça rağbet gördüğünü söylemek mümkün. Bu bağlamda online dizi-film platformları üzerinden elde edilen veriler de izleyici kitlesinin genel davranışları konusunda bizlere önemli bilgiler veriyor.

Online dizi-film rehberi JustWatch verilerine göre Mayıs ayı içerisinde Türkiye’de en popüler olan dizilerin başında İngiliz polisiye dizisi Line of Duty, Margaret Atwood’un romanından uyarlanan ABD yapımı The Handmaid’s Tale ve “Çora” isimli siyahi bir kadının yaşamını ele alan The Underground Railroad dizileri yer alıyor.

Dizi sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Mayıs)

  1. Line of Duty
  2. The Handmaid’s Tale
  3. The Underground Railroad
  4. Sıkı Dostlar
  5. Game of Thrones
  6. The Office
  7. Panic
  8. Jüpiter’in Mirası
  9. Brooklyn Nine-Nine
  10. La Ultima Hora

Mayıs ayına ait en popüler filmler arasında ise son zamanlarda en çok konuşulan animasyon filmleri arasında yer alan Ailem Robotlara Karşı, iki ailenin tezatlıklarını konu alarak aile olgusuna vurgu yapılan Parazit ve Birinci Dünya Savaşı’nı konu alarak iki askerin hikayesini anlatan 1917 filmleri ilk sıralarda bulunuyor.

Ailem Robotlara Karşı – Görsel: Netflix

Film sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Mayıs)

  1. Ailem Robotlara Karşı
  2. Parazit
  3. 1917
  4. Penceredeki Kadın
  5. Bir Zamanlar… Hollywood’da
  6. Ölüler Ordusu
  7. Oksijen
  8. Joe Black
  9. Saplantı
  10. Skandal

AYRICA BKZ: Türkiye’de hangi online dizi-film platformu daha çok kullanılıyor? (2021-Q1)

NOT: Veriler 01.05.2021 – 31.05.2021 tarihleri arasında JustWatch’un popülerlik skoruna göre hazırlanmıştır.

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