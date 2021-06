Türkiye’de Mayıs ayının en popüler dizi ve filmleri

Her geçen gün artan kullanıcı sayılarına baktığımızda online dizi-film platformlarının Türkiye’de de oldukça rağbet gördüğünü söylemek mümkün. Bu bağlamda online dizi-film platformları üzerinden elde edilen veriler de izleyici kitlesinin genel davranışları konusunda bizlere önemli bilgiler veriyor.

Online dizi-film rehberi JustWatch verilerine göre Mayıs ayı içerisinde Türkiye’de en popüler olan dizilerin başında İngiliz polisiye dizisi Line of Duty, Margaret Atwood’un romanından uyarlanan ABD yapımı The Handmaid’s Tale ve “Çora” isimli siyahi bir kadının yaşamını ele alan The Underground Railroad dizileri yer alıyor.

Dizi sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Mayıs)

Line of Duty The Handmaid’s Tale The Underground Railroad Sıkı Dostlar Game of Thrones The Office Panic Jüpiter’in Mirası Brooklyn Nine-Nine La Ultima Hora

Mayıs ayına ait en popüler filmler arasında ise son zamanlarda en çok konuşulan animasyon filmleri arasında yer alan Ailem Robotlara Karşı, iki ailenin tezatlıklarını konu alarak aile olgusuna vurgu yapılan Parazit ve Birinci Dünya Savaşı’nı konu alarak iki askerin hikayesini anlatan 1917 filmleri ilk sıralarda bulunuyor.

Film sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Mayıs)

Ailem Robotlara Karşı Parazit 1917 Penceredeki Kadın Bir Zamanlar… Hollywood’da Ölüler Ordusu Oksijen Joe Black Saplantı Skandal

NOT: Veriler 01.05.2021 – 31.05.2021 tarihleri arasında JustWatch’un popülerlik skoruna göre hazırlanmıştır.