Türkiye’de hangi online dizi-film platformu daha çok kullanılıyor? (2022-Q3)

Dünya genelinde hizmet veren online medya platformlarının sayısı her geçen gün artarken, dizi-film sektöründeki pazar payları da her geçen gün değişiyor. Özellikle Türkiye pazarına giren üyelik bazlı yeni online dizi-film platformlarının son zamanlardaki kullanıcı alışkanlıklarını değiştirdiğini söylemek mümkün.

Peki Türkiye’deki online dizi-film izleme platformları ne durumda? Televizyon dizileri, filmler veya belgeseller en çok hangi platformda izleniyor? Hangisi yükselirken, hangisi düşüyor? Online dizi-film rehberi JustWatch tarafından 2022’ın üçüncü çeyreği için yapılan araştırma eşliğinde bu soruların cevabına birlikte göz atalım.

BluTV düşüşte, ancak hala ilk sırada

Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de en fazla kullanılan platformlardan sadece ikisi Türkiye pazarının %67’sini oluşturuyor. %38 pazar payı ile BluTV ilk sırada yer alırken, onu %29 pazar payı ile Netflix takip ediyor.

BluTV ve Netflix’i ise sırasıyla Prime Video (%17), Disney+ (%7) ve MUBI (%6) takip ediyor. Buradaki önemli farkın ise geçtiğimiz Haziran ayında Türkiye pazarına giriş yapan Disney+ olduğunu özellikle belirtmek gerekiyor.

Disney+ geldi, pazar payları değişti

Geçtiğimiz Haziran ayında Türkiye pazarına giriş yapan Disney+, özellikle Marvel, Pixar ve National Geographic içerikleriyle Türkiye’de hızlı bir yükseliş yakalamış durumda. 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde %7’lik pazar payına sahip olan Disney+’in yılın başından bu yana stabil olarak yükseliş gösteren tek platform olduğunu vurgulamak gerekiyor. Tabi bunun ardında popüler platformun Türkiye pazarına yeni girmesinin yattığını da söylemek mümkün.

Yılın başından bu yana stabil olarak düşüş gösteren platformlar arasında ise BluTV ile MUBI platformları yer alıyor.

Bu yükselişin diğer platformların pazar paylarını düşürmesi de bunun doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Öyle ki 2021 1. Çeyrek raporu ile kıyasladığımızda BluTV’nin %43’ten %39’a, Prime Video’nun %18’den %17’ye MUBI’nin ise %8’den %6’ya düştüğünü görüyoruz. İlgili raporla kıyaslandığında yükseliş gösteren tek platformun ise Netflix olduğunu görüyoruz. Öyle ki 2021’in başında %26’lık bir paya sahip olan Netflix, bu payını %29’a yükseltmiş durumda.

HBO Max ne durumda?

Türkiye’deki online dizi-film platformlarının rekabeti devam ederken, özellikle yeni dizileriyle ABD’de çokça konuşulan HBO Max platformundan da bahsetmek gerekiyor. Henüz Türkiye’de hizmet vermeyen HBO Max’in an itibariyle Game of Thrones, House of the Dragon, Euphoria gibi tüm dünyada beğenilerek izlenen dizilere sahip olduğunu özellikle belirtmek gerekiyor. Zira HBO Max’in Türkiye pazarına girmesi, aynı zamanda sırf kütüphanesinde yer alan bu tür diziler sayesinde pazar dengesini değişmesi ihtimalini artırması anlamına geliyor.

HBO Max’in Türkiye pazarına girip girmeyeceği veya girerse hangi tarihte olacağı henüz belli değil. Yakın zamanda çıkan HBO Max’in Türkiye’ye geleceği haberlerinin HBO’nun resmi ajansı tarafından yalanlandığını da belirtmek gerekiyor.