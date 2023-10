Türkiye’de Eylül ayının en popüler dizi ve filmleri

Online dizi-film rehberi JustWatch her ay olduğu gibi bu ay da yine Türkiye’de en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı. Eylül ayına damgasını vuran birbirinden kaliteli o yapımlar belli oldu.

JustWatch verilerine göre Eylül ayının en çok izlenen filmleri arasında ilk basamakta John Wick: Bölüm 4 yer alıyor. İlk üç basamağı dolduran diğer filmler ise Kuzuların Sessizliği ve Guy Ritchie’s The Covenant oluyor. Eylül ayının en çok izlenen dizileri ise Ahsoka, Zaman Çarkı ve ONE PIECE olarak dikkatleri üzerinde topluyor.

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Eylül)

John Wick: Bölüm 4 Kuzuların Sessizliği Guy Ritchie’s The Covenant Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasında Onur 1984 No One will Save You Süper Mario Kardeşler Filmi Adalet Harry Potter ve Felsefe Taşı Usta

Mart ayında vizyona giren ve yönetmenliğini Chad Stahelski’nin üstlenmiş olduğu John Wick 4, neo-noir aksiyon ve gerilim türlerini bir araya getirerek izleyicilere heyecan dolu bir macera sunuyor. Başrolünde ünlü aktör Keanu Reeves’in yer aldığı film, serinin dördüncü filmi olarak tempoyu bir an bile düşürmeden, seyircilere nefes kesici bir hikaye vaat ediyor. Filme Amazon Prime Video’dan ulaşmak mümkün.

Ünlü yazar Thomas Harris’in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan 1991 yapımı Kuzuların Sessizliği (The Silence of the Lambs) filmi Hannibal serisinin başlangıcı olarak biliniyor. Usta oyuncu Anthony Hopkins’in Hannibal Lecter karakterine hayat verdiği yapımda Jodie Foster, Ted Levine, Brooke Smith, Lawrence A. Bonney ve Scott Glenn gibi yıldızlar karşımıza çıkıyor. Film şu anda Apple TV ve Amazon Prime Video platformları üzerinden izlenebiliyor.

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Eylül)

Ahsoka Zaman Çarkı ONE PIECE Continental: John Wick Dünyasından The Uncanny Counter The Bear Sevgili Çocuk The Boys The Big Bang Theory Euphoria

Eylül ayının en çok izlenen dizileri arasında zirvede bulunan Ahsoka, Dave Filoni tarafından yaratılan bir dizi olarak karşımıza çıkıyor. Star Wars evreninde geçen hikaye, The Mandalorian dizisinin bir yan ürünü olarak dikkat topluyor. Dizide geçen olaylar, Jedi’nin Dönüşü filminden sonraki dönemde, Star Wars Asiler animasyonunun devamı olarak hizmet ediyor. Dizi, Disney Plus platformunda yayınlanıyor.

Eylül ayına damgasını vuran bir diğer dizi ise Zaman Çarkı oldu. Amazon Prime Video’nun orijinal dizisi, Robert Jordan’ın aynı adlı romanından uyarlanıyor. Bilim kurgu tutkunları için heyecan dolu bir macera vaat eden yapım, şu anda 2 sezon 16 bölüm halinde platformda yer alıyor. Dizinin yeni sezon onayı aldığını da hatırlatmakta yarar var.