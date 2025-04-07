Samsung, iPad Pro için Apple’a OLED panel tedarik edecek

Apple, OLED panelli yeni iPad Pro modeli üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Son raporlara göre şirket, OLED panel tedarik etmek için Samsung Display ile anlaştı.

Samsung'un ayrıca 2026'da çıkacak iPad Mini için de OLED panel geliştirdiği biliniyor.

Teknoloji devi Apple tarafından çok yakında piyasaya sürüleceği söylenen 13 inç iPad Pro cihazının OLED panellerini Samsung Display tedarik edecek. Geçen yıl tanıtılan 11 inçlik modelini de tedarik eden Güney Koreli şirket, bu yılki modelin de tedarik zincirine girdi.

Ortaya çıkan detaylara göre göre Samsung Display, 13 inç iPad Pro’nun panellerini tedarik etme onayını aldı. Konuya ilişkin kaynaklar, “Samsung Display, kalite sertifikasını aldıktan sonra 13 inçlik ürünleri üretmeye hazırlanıyor. Seri üretim ve teslimatların ise Mayıs ayında başlaması planlanıyor” açıklamasında bulundu.

Samsung-LG rekabeti kızışıyor

Apple geçen yıl ilk kez iPad Pro serisine OLED paneller yerleştirdi. 11 inçlik model Samsung Display tarafından üretilirken, 11 inç ve 13 inçlik modeller ise LG Display tarafından üretildi.

Samsung Display, Apple’ın talepleri nedeniyle seri üretimin ilk aşamalarında kalite sorunlarıyla karşılaşmıştı. Fakat şirket bu yıl LG ile daha rekabetçi bir hale gelebilmek için üretim sürecini iyileştirmeyi başardı.

iPad Pro tarafında Samsung Display ile LG Display arasındaki rekabetin daha da artması bekleniyor. Konuya ilişkin ortaya çıkan raporlar, ekran tedarikçilerinin sayısının artmasına rağmen genel talebin aynı kaldığına işaret ediyor. Samsung Display’in 11 inç ve 13 inçlik modellerden toplamda yaklaşık 3,5 milyon adet satış yapması bekleniyor.

Öte yandan Samsung Display’in 13 inç OLED iPad Pro için T2 Prime adı verilen bir malzeme setini benimsemesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sunulan 11 inçlik OLED model, T2 adı verilen bir dizi malzemeden üretilirken, 13 inçlik modelde T2’nin modifiye edilmiş bir versiyonunun uygulanması planlanıyor.

Samsung Display ayrıca 2026’da piyasaya sürülmesi planlanan iPad Mini için de bir OLED panel geliştiriyor. Çok yakında bu cihazla alakalı da yeni detaylar ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.