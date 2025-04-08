Vivo X200s performans rekoru kırdı: Neler bekleniyor?

Vivo X200s hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Merakla beklenen cihaz AnTuTu testinde yüksek bir performans elde etti.

Dimensity 9400+ yonga setine sahip olacak cihaz etkileyici bir sonuç topladı.

Vivo’nun merakla beklenen yeni performans canavarı telefonları bu ay piyasaya çıkacak. Çin’de tanıtılması beklenen Vivo X200s ve Vivo X200 Ultra‘nın Nisan’da mobil pazara geleceği doğrulandı.

Amiral gemisi modeli X200 Ultra, üst düzey performans sunan Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip olacak. Öte yandan X200s’te ise MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9400+ çipi yer alacak.

İşlemci konusunda şirketin tercihi, aynı üst sınıf ürün ailesine ait olmalarına rağmen iki cihazı biraz farklı segmentlere yerleştiriyor. Çok yakında resmiyet kazanması beklenen Vivo X200s modelinin performans detayları gün yüzüne çıktı. Cihaz, AnTuTu’da rekor puan toplamayı başardı.

Vivo X200s’in AnTuTu sonuçları ortaya çıktı

Dimensity 9400+ yonga seti ile birlikte Vivo X200s yüksek bir performans ortaya koyacak. MediaTek’in yeni çipi 11 Nisan’da resmen tanıtılacak.

MediaTek’in yeni işlemcisinin AnTuTu kıyaslamasından elde edilen ön sonuçları, Vivo X200’ün test platformunun 10. versiyonunda 2.906.450 puan gibi dikkat çekici bir puan aldığını gösteriyor.

Cihaz böylelikle Mart ayında standart Dimensity 9400 ile 2.902.298 puan alan Vivo X200 Pro‘nun biraz üzerine çıkıyor. Bu da yeni güncellenmiş işlemci sayesinde performansta kademeli bir iyileştirme olduğunun ipuçlarını bizlere veriyor.

Vivo X200s teknik özellikleri

Vivo’nun yeni telefonu 6.67 inç BOE Q10 düz ekrana sahip olacak. Ekranda 1.5K çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı desteği yer alacak.

Paneli çevreleyen ince çerçeveler, modern ve etkileyici bir tasarıma katkıda bulunacak. Ekranın altında cihazın güvenli bir şekilde kilidini açmak için ultrasonik parmak izi tarayıcısı yer alacak. Vivo X200 modeli gibi X200s’te de toza ve suya karşı dayanıklılığı garantileyen IP68/IP69 sertifikası karşımıza çıkacak.

Vivo kamera tarafında yine ZEISS ile işbirliği yapacak. Cihazın arka tarafında üçlü kamera kurulumu bulunacak. Modülde optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 50 MP ana sensör ve 50 MP ultra geniş açılı lens yer alacak. Ayrıca 3x optik zoom ve detaylı yakın çekimler için makro işlevine sahip 50MP LYT-600 periskop telefoto lens olacak.

6.200 mAh pil kapasitesine sahip olan cihaz 90W kablolu hızlı şarjı destekleyecek. Göz alıcı bir tasarıma sahip olacağı söylenen modelde Açık Mor, Nane Yeşili, Beyaz ve Siyah olmak üzere farklı renk seçenekleri mevcut olacak.