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    Uygun fiyatlı POCO C71 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlar için öne çıkan POCO C71 resmen tanıtıldı. Cihazın özellikleri ve fiyatı duyuruldu.
    POCO C71
    Görsel: POCO
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    • POCO'nun yeni bütçe dostu telefonu piyasaya çıktı.
    • 120 Hz ekranlı POCO C71 resmen tanıtıldı.
    • 5.200 mAh pil kapasitesiyle gelen cihazda Android 15 Go işletim sistemi yer alıyor.

    POCO, Hindistan pazarında yeni bütçe dostu akıllı telefon modelini tanıttı. Uygun fiyatlı yapısıyla öne çıkan POCO C71 modeli resmi olarak duyuruldu. Uzun süredir beklenen cihaz, Çinli markanın kataloğundaki en uygun fiyatlı seçeneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

    POCO’nun yeni modeli fiyat-performans deneyimini ön planda tutuyor. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında şık tasarımı, 120 Hz yenileme hızına sahip büyük ekranı, Android 15 Go işletim sistemi, 5.000 mAh’nin üzerinde kapasiteye sahip bataryası ve uygun fiyatı dikkat çekiyor.

    POCO C71 özellikleri

    • Ekran: HD+ çözünürlüğe (1.640 x 720 piksel) sahip 6,88 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 600 nit tepe parlaklık
    • İşlemci: Unisoc T7250
    • RAM kapasitesi: 4 GB ve 6 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 64 GB ve 128 GB dahili depolama alanı / microSD ile genişletilebilir hafıza desteği
    • Selfie kamerası: 8 MP ön kamera
    • Arka kamera: 32 MP ana kamera ve bir yardımcı lens
    • Bağlantı: 4G bağlantısı, Bluetooth 5.2, çift bantlı Wi-Fi, GPS, FM radyo ve USB-C portu
    • Batarya kapasitesi: 15W şarjlı 5.200 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 15 Go
    • Boyutlar: 171,9 × 77,8 x 8,26 mm
    • Ağırlık: 193 gram

    GSMArena’nın aktardığı bilgilere göre bütçe dostu yeni akıllı telefon modeli HD+ çözünürlüğe (1.640 x 720 piksel), 120Hz yenileme hızına, 600 nit maksimum parlaklığa, TÜV Rheinland sertifikasına ve su damlası çentiğe sahip 6,88 inç IPS LCD ekrana sahip.

    POCO C71
    Görsel: POCO

    POCO C71 cihazında Unisoc T7250 yonga seti yer alıyor. 4 GB ve 6 GB LPDDR4x RAM kapasitesine sahip olan telefonda ayrıca 6 GB sanal RAM desteği bulunuyor. 128 GB’a kadar eMMC 5.1 dahili depolama alanı sunan model 5.200 mAh’lik pil ünitesi ve 15W şarj desteğiyle karşımıza çıkıyor.

    Cihazın kamera setinde 32 megapiksellik ana sensör ve belirtilmeyen bir ikincil sensör yer alıyor. Ayrıca modülde flaş için bir LED de mevcut. Ön tarafta ise selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için 8 megapiksel kalitesinde bir ön kamera bulunuyor.

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    POCO C71, Android 15 Go işletim sistemi ile geliyor. Uygun fiyatlı telefon arayanlar için öne çıkan bu modelin iki büyük Android güncellemesi ve dört yıllık güvenlik yamaları alacağı ifade ediliyor.

    Cihazın diğer özellikler arasında 4G VoLTE bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, USB-C portu, P2 girişi, FM radyo, yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu ve su/toza dayanıklılık için IP52 sertifikası yer alıyor.

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    POCO C71 fiyatı

    İlk olarak Hindistan pazarında satışa çıkan POCO C71’in fiyatı belli oldu. Power Black, Desert Gold ve Cool Blue renk seçeneklerine sahip olan cihaz 6.499 rupi (yaklaşık 3 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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