Bu ay ColorOS 15 (Android 15) alacak OPPO telefonlar

OPPO bu ay dört modeline yeni güncellemeler getirecek.

Android 15 işletim sistemini temel alan ColorOS 15 güncellemesi için geri sayım başladı.

OPPO Reno ve F serisi modellerinden toplam dört cihazın yeni güncellemeye hak kazanacağı ifade edildi.

OPPO geçen yıl birkaç telefon için ColorOS 15 yayın takvimini duyurmuştu. Fakat akıllı telefonların 2025’te güncellemeyi ne zaman alacağına dair ayrıntılar henüz bilinmiyordu. Nihayet şirketten konuya ilişkin beklenen açıklama geldi.

Ortaya çıkan son raporlar ile birlikte Nisan ayında Android 15 işletim sistemini temel alan ColorOS 15 güncellemesini alacak OPPO akıllı telefonlar belli oldu. Çok sayıda yeni özelliğe ve görsel değişikliğe ev sahipliği yapan güncellemenin bu ay birkaç farklı modelde kullanıcılarla buluşacağı anlaşıldı.

ColorOS 15 güncellemesi hangi OPPO telefonlara gelecek?

OPPO’nun yaptığı açıklama ile birlikte Nisan ayında ColorOS 15 güncellemesi alacak telefonlar netlik kazandı. 10, 14 ve 21 Nisan tarihlerinde dağıtılacak güncelleme bu ay dört OPPO telefonda kullanıcıların erişimine sunulacak. Şirketin açıklamış olduğu yayın takvimi şu şekilde karşımıza çıkıyor:

10 Nisan: OPPO Reno 8T 5G

OPPO Reno 8T 5G 14 Nisan: OPPO Reno 8T ve OPPO F23 5G

OPPO Reno 8T ve OPPO F23 5G 21 Nisan: OPPO F23

OPPO’ya göre merakla beklenen yeni güncelleme kademeli bir şekilde yayınlanacak. Bu da güncellemenin kullanılabilirliğinin bölgeye, operatöre ve akıllı telefon modeline göre değişebileceği anlamına geliyor.

ColorOS 15 yenilikleri ve özellikleri

ColorOS 15’in yeni özellikleri arasında 9 yeni tema seti, Akıllı Pano, doğrulama koduyla SMS’leri otomatik silme, birden fazla üçüncü taraf uygulama desteğine sahip Fluid Cloud, bölünmüş ekran ve kayan uygulama pencereleri için yeni seçenekler, yüksek hızlı OPPO Mutual sistemiyle dosya gönderme ve alma gibi ilgi çekici işlevler yer alıyor.

Android 15 güncellemesi ayrıca Kilit ekranı için daha fazla özelleştirme seçeneği, yeni Aurora Engine ve Tidal Engine ile geliştirilmiş animasyonlar, iki kullanılabilir düzene sahip yeni bir Kontrol Merkezi, yeni Bildirim Merkezi, Canlı Fotoğraflar için destek ve fotoğraflar, videolar, notlar, belgeler, metinler, aramalar ve daha fazlası için çeşitli yapay zeka araçları getiriyor.