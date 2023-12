Online dizi-film rehberi JustWatch her ay düzenli olarak Türkiye’de en popüler dizi ve filmleri paylaşmaya devam ediyor. 2023 yılının sonlarına yaklaşmamızla birlikte platform, şimdi ise Türkiye’de 2023’ün en popüler dizi ve filmleri açıkladı. Yıla damgasını vuran o yapımlar duyuruldu.

JustWatch tarafından aktarılan bilgilere göre 2023’ün en popüler dizi ve filmleri arasında birçok dijital platform yapımı yer alıyor. Keanu Reeves’in başrolünü üstlendiği John Wick: Bölüm 4 filmi yıla damgasını vuran film olmayı başarırken, dizi sıralamasında ise Netflix orijinal dizisi olarak karşımıza çıkan Wednesday zirvede bulunuyor.

Türkiye’de 2023’ün en popüler dizileri

Wednesday – Netflix Bizden Geriye Kalanlar (The Last of Us) – BluTV Succession – BluTV ve Amazon Prime Video Sıfır Bir – BluTV Güzelleştiğim O Yaz – Amazon Prime Video House of the Dragon – BluTV Loki – Disney Plus Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi – Disney Plus ve Netflix Sokağın Çocukları – BluTV The Mandalorian – Disney Plus

Netflix platformunda ekranlara gelen dizi, Addams Ailesi filminde yer alan Wednesday Addams karakterine odaklanıyor. Toplamda sekiz bölümden oluşan yapım, Jenna Ortega’nın dikkat çeken performansıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir ilgi görüyor.

Wednesday dizisinin yanı sıra listede The Last of Us da büyük bir dikkat topluyor. Popüler video oyunundan dizi olarak ekranlara uyarlanan yapım, listenin ikinci basamağında karşımıza çıkıyor. Üçüncü koltukta ise Succession bulunuyor.

Türkiye’de 2023’ün en popüler filmleri

John Wick: Bölüm 4 – Amazon Prime Video Avatar: Suyun Yolu – Disney Plus Galaksinin Koruyucuları 3 – Disney Plus Menü – Disney Plus Her Şey Her Yerde Aynı Anda – Netflix ve Disney Plus Extraction 2 – Netflix Ant-Man ve Wasp: Quantumania – Disney Plus Creed III: Efsane Devam Ediyor – Amazon Prime Video Dayı: Bir Adamın Hikayesi – Amazon Prime Video Örümcek Adam: Örümcek Evreninde – Amazon Prime Video

Ülkemizde 2023’ün en popüler filmleri arasında zirvede John Wick: Bölüm 4 yer alıyor. Keanu Reeves’in başrolünde yer aldığı sevilen film serisinin son yapımı, izleyicileri yine kendisine çekmeyi başarıyor. İlk üç sırayı dolduran diğer filmler ise Avatar: Suyun Yolu ve Galaksinin Koruyucuları 3 oluyor.