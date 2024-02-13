Türk korku oyunu Death Relives, Steam Next Fest’e damga vurdu

Türk korku oyunu Death Relives, Steam Next Fest etkinliğinde büyük bir beğeni topladı. Aztek mitolojisiyle korku unsurlarını bir arada harmanlayarak etkileyici bir tarz yakalayan oyun, oynanabilir demo seçeneğiyle eleştirmenler ve korku oyunu hayranları tarafından olumlu notlar aldı.

İngilizce ve Türkçe seslendirme seçeneğine sahip olan, aynı zamanda çok sayıda dilde altyazı desteği barındıran oyun, 19 Şubat tarihine kadar demo sürümüyle erişilebilir olacak. Steam ekibi tarafından gerçekleştirilen Next Fest’te büyük bir beğeni yakalayan yapım, çok yakında tam sürümüyle oyunseverlerle buluşacak.

Death Relives çıkış tarihi ve konusu

Kan ve orta ölçekli şiddet unsurları sebebiyle yetişkinler için önerilen Death Relives’in çıkış tarihi 2024 yılının ikinci çeyreği olarak işaret ediliyor. Nisan-Haziran ayları arasında oyunun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox ve PC platformlarında oyuncularla buluşacağı aktarılıyor. Oyunun PC sürümünün Steam üzerinden listeleneceği belirtiliyor.

Aztek mitolojisi ve 16. yüzyılda meydana gelen gerçek tarihi olaylardan esinlenerek hayata geçirilene oyun, kullanıcıların Aztek mitolojisindeki tanrılardan kaçıp hayatta kalmaya çalıştıkları eşsiz bir deneyime kapı açıyor. Mitolojik dünyada ölüm, yaşam, yeniden doğuş, tarım, bitki örtüsü ve ölümcül savaşın tanrısı olan Xipe Totec ile mücadele edecek.

Aynı zamanda oyunda Hernan Cortes’in Aztek topraklarını ziyaret ettiği gemi gibi bazı gerçek tarihi detaylara da yer verilecek. Etkileyici bir atmosfere sahip olacak oyun, karanlık dünyası ve tüyler ürperten atmosferiyle adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor.

Oyuncuların Adrian adlı ana karakteri kontrol ederek zorlu bir hayatta kalma mücadelesi göstereceği yerli korku oyunu Death Relives, dikkat çekici özellikleri ile şu şekilde tanımlanıyor: “Xipe Totec ve Aztek rahiplerinin korku salan ruhlarının olduğu bir dünyada hayatta kalabilmek için oyun sunduğu özel eşyaların yanı sıra, benzersiz dövüş ve gizlilik mekanikleri ile heyecanı en üst seviyede tutuyor. Ancak, Aztek tanrılarına karşı savaşırken, onları öldürmek ve ruhlarını Mictlan’a, yani Aztek mitolojisindeki ölüler diyarına göndermek yeterli olmayabilir.”

Son olarak Nyctophile Studio Kurucu Ortağı ve Kreatif Direktörü Bahtiyar Ardin, Death Relives’in elde ettiği bu başarıya ilişkin şu açıklamayla karşımıza çıktı: