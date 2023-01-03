iPhone 15 serisinin kamera özellikleri ortaya çıktı

Teknoloji devi Apple her yıl olduğu gibi bu sene de yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini eylül ayında piyasaya sürecek. Beklenen iPhone 15 ailesi için henüz önümüzde yaklaşık dokuz aylık bir zaman dilimi varken, merak edilen cihazlarla alakalı şimdiye kadar çok sayıda sızıntı iddiası gündeme geldi. Cihazların işlemcilerinden ekran detaylarına, pil gücünden bellek yapılandırmalarına kadar birçok ayrıntı ortaya çıktı. Gelen son haberler ise iPhone 15 kamera özellikleri hakkındaki akıllardaki soru işaretlerini gidermeye katkıda bulundu.

iPhone 15 kamera özellikleri belli oldu

Ünlü teknoloji analisti Jeff Pu’nun iddialarına göre iPhone 15 serisi toplamda dört akıllı telefon modeli ile karşımıza çıkacak. Bunlar 6,1 inçlik iPhone 15 ve iPhone 15 Pro ile 6,7 inçlik iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Pro Max modelleri olacak. Dolayısıyla Apple’ın yeni amiral gemisi cihazları, selefleri ile aynı isimlendirme ve ekran boyutlarıyla gelecek.

Apple, 2022 yılının eylül ayında piyasaya çıkan iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde 48 MP ana kamera ile karşımıza çıkmıştı. Serinin standart modelleri ise 12 MP ana kamerayla gelmişti. Şimdi ise Apple’ın Pro sürümlerinde kullandığı sensörleri, iPhone 15 serisindeki tüm cihazlarına getirmesi bekleniyor.

İddia edilen iPhone 15 kamera özellikleri elbette ki şu anda resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak şirketin ‘Pro’ olmayan modellerine de 48 MP’lik sensörler getirmesi, standart modeller ile daha yüksek donanımlı ‘Pro’ cihazları arasındaki farkları epey bir daraltacak. Bu nedenle şirketin iPhone 15 Pro ve Pro Max cihazlarına daha cazip ve ayırt edilebilir özellikler ekleyeceği düşünülüyor.

iPhone 15 Pro modelleri titanyum yapıda olacak

Apple, eylül ayında gerçekleştirdiği iPhone 14 lansman etkinliğinde Apple Watch Ultra isimli akıllı saat modelini de hayranlarına duyurmuştu. Titanyum malzemeden üretilen cihaz, dayanıklılığı ile adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı. Şimdi ise şirketin benzer bir şekilde titanyum malzeme yapısını iPhone 15 Pro modellerine getireceği öne sürüldü.

Bunun yanı sıra iPhone 15 serisi ile birlikte fiziksel düğmeler tamamen ortadan kalkabilir. iPhone SE 2022 modelinde de yer alan Ana Ekran düğmesinin üst düzey modellerde iptal edilmesine benzer bir şekilde, bu defa ses açma ve kapama kontrolleri de fiziksel olarak rafa kaldırılabilir.

iPhone 15 Pro ve Pro Max cihazları, TSMC’nin ürettiği Apple A17 Bionic (3 nm) işlemcisiyle çalışacak. Cihazlar 8 GB RAM kapasitesi ile çalışacak. Öte taraftan şirket, Xiaomi 13 Ultra ve Galaxy S23 Ultra gibi Android işletim sistemli rakipleri ile daha iyi bir rekabet sağlamak adına gelişmiş bir periskop kameraya yer verebilir.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus cihazları ise Apple A16 Bionic işlemciyle karşımıza çıkacak. Öte taraftan Apple’ın Lightning bağlantı girişi yerine USB-C portunu getirmesi de beklentiler arasında. Avrupa Birliği tarafından belirlenen yeni kurallara uyum sağlayacak olan şirket, bu adımla birlikte köklü bir değişikliğe gidecek.